BERGAMO. SANITÀ, ASSESSORE BERTOLASO INCONTRA SINDACI E STAKEHOLDER: PIÙ FONDI PER FRAGILI E APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 14 mar) L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha incontrato a Bergamo i sindaci e gli stakeholder del territorio per discutere dei progetti futuri per la sanità bergamasca e presentare i nuovi vertici dell’Ats e delle Asst Papa Giovanni e Bergamo Ovest. Lunedì 18 marzo presenterà i direttori dell’Asst Bergamo Est.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle principali sfide che il sistema sanitario locale deve affrontare, a partire dalla carenza di personale medico e infermieristico, dalla gestione delle liste d’attesa e dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’assessore Guido Bertolaso ha illustrato le linee d’indirizzo della Regione per la sanità del futuro, che si basano su una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, sul potenziamento dell’assistenza domiciliare e sulla valorizzazione delle professionalità sanitarie.

“La Lombardia è una regione che ha sempre investito molto sulla sanità – ha sottolineato Bertolaso – e continueremo a farlo per garantire ai cittadini lombardi un sistema sanitario efficiente e di qualità. Con il PNRR avremo a disposizione risorse importanti per innovare il sistema sanitario e renderlo più rispondente alle esigenze dei cittadini”.

L’assessore ha anche sottolineato che “Regione Lombardia investirà sempre più risorse sui fragili e sulle apparecchiature tecnologiche. Sui medici di famiglia c’è una difficoltà nazionale, ma i numeri degli studenti che si iscrivono alle scuole di specializzazione per diventare medici di medicina generale in Lombardia sono in crescita rispetto agli anni passati. E qui gli specializzandi possono assistere, sin dal primo anno e quindi prima del termine del percorso formativo, sino a 1.000 cittadini pazienti”.

L’incontro di oggi segue analoghe iniziative che l’assessore Bertolaso ha svolto in altre province lombarde. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli attori del territorio nella costruzione di una sanità più forte e più vicina ai cittadini.

