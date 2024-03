Crisi medici di base Rozzano, Di Marco (M5s): «Situazione inaccettabile, Bertolaso che fa?»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2024 – Nicola Di Marco (Consigliere regionale M5s Lombardia): «Quanto sta succedendo a Rozzano è inaccettabile e sicuramente non è all’altezza dello standard minimo di qualità del servizio, che Regione Lombardia dovrebbe garantire ai suoi cittadini nell’ambito della sanità territoriale.

Se il centrodestra non fosse così impegnato nel promuovere l’autocelebrazione di un’eccellenza, che non trova riscontro alcuno nella quotidianità, forse potrebbe aprire gli occhi ed accorgersi che a Rozzano non ci sono medici di base disponibili.

Un Comune che conta circa 42 mila abitanti dove, a quanto risulta dalle recenti proteste dei cittadini, ampie fasce della popolazione sono attualmente abbandonate e prive del minimo livello di assistenza sanitaria.

La soluzione di un “ambulatorio temporaneo”, sito in Via Glicini, non è sufficiente. Increscioso anche quanto successo a diversi cittadini ai quali è stato assegnato un medico di base temporaneo del quale, una volta diventato effettivo, non sono più stati pazienti.

Ovviamente questo senza che ai diretti interessati fosse data alcuna comunicazione. I bandi promossi da Regione Lombardia per l’assunzione di nuovi medici di base, si sono finora rivelati un flop. Motivo per cui ho deciso di interrogare l’Assessore Bertolaso, per domandare innanzitutto se sia a conoscenza di quanto stia accadendo in questi giorni a Rozzano e quali soluzioni voglia mettere in campo, per garantire ai rozzanesi il diritto alla salute. In secondo luogo per sapere quali iniziative intenda introdurre al fine di rendere maggiormente partecipati i nuovi bandi di reclutamento, affinché la valorizzazione e l’importanza dei presidi di medicina territoriale non restino semplicemente l’ennesima vuota promessa del centrodestra, ma possano al contrario finalmente diventare punto di riferimento per la comunità» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Nicola Di Marco, presenta l’ annunciandone il deposito.

Redazione