CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCO, ZAMPERINI (FDI): “ORA SI PARTE PER DAVVERO, FIRMATA LA CONVENZIONE COL DEMANIO”

“CON IL GOVERNO MELONI CAMBIO DI PASSO DECISIVO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2024 – Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, Emanuele Prisco, era in visita a Lecco: un passaggio importante, a livello istituzionale e operativo, per ottenere l’obiettivo agognato della nuova caserma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Sottosegretario ha comunicato la firma della convenzione con il Demanio che finalmente darà il via alla realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco, una struttura che finalmente renderà merito allo straordinario lavoro che operatori e volontari svolgono ogni giorno in un luogo strategico come quello di Lecco.

«È evidente il cambio di passo avvenuto grazie all’intervento del Governo di Giorgia Meloni e del Sottosegretario Prisco, che ha finalmente sbloccato una situazione ancorata da anni. Il lavoro alla fine ripaga sempre, come quello che da diversi mesi stiamo conducendo a ogni livello per ottenere questo importante risultato. Finalmente potremo consegnare un luogo dignitoso di lavoro agli oltre 80 Vigili del Fuoco della Provincia di Lecco ed efficientare un servizio indispensabile per tutto il territorio. Ora saremo attenti e presenti per vigilare su cronoprogramma e cantierizzazione dei lavori». Dichiara Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di FDI.

«La collaborazione istituzionale e la sinergia tra Lecco e il Governo attivata in questi mesi sta dando ottimi frutti. Adesso toccherà a noi mantenere alta l’attenzione sui passi restanti di un progetto e un iter strategici per il Lecchese». Aggiunge l’onorevole Umberto Maerna (FDI), eletto nella circoscrizione di Lecco.

«Desidero ringraziare tutti gli attori istituzionali non solo per la presenza di oggi, ma per il lungo lavoro svolto in questi mesi per superare l’impasse sulla caserma di Lecco così come quella di Oggiono, ferma al primo lotto risalente al 2010. Grazie al sottosegretario Prisco che ha voluto appunto visionare anche il cantiere della caserma dei Carabinieri di Oggiono», commenta Alessandro Negri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

«Un ultimo, sentito grazie lo vorrei rivolgere al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio, al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Fabrizio Piccinini, e al Comandante di Lecco Antonio Giulio Durante». Conclude Zamperini.

Redazione