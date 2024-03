Milano. Rocca (FdI): “Bando per 450 nuove licenze taxi è fumo negli occhi”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2024 – “Il bando per 450 nuove licenze taxi è fumo negli occhi per non affrontare le reali problematiche segnalate da tempo dalla categoria.

Anche i taxisti milanesi denunciano totale insicurezza nelle strade, soprattutto in orario serale e notturno, l’assenza di controllo del territorio crea situazioni di pericolo, disagi e stress.

La qualità del manto stradale della nostra città versa in pessime condizioni, con enormi buche e con il rischio costante d’incidenti e danni a cose e persone.

Rimane inalterata la problematica che riguarda i posteggi taxi: vengono occupati abusivamente da qualsiasi tipo di mezzo, anche nelle zone centrali della città.

La realizzazione delle corsie preferenziali mancanti, come quella di viale Umbria, migliorerebbe notevolmente la qualità del servizio pubblico.

Sono questi i problemi reali che una seria Amministrazione deve affrontare per migliorare la viabilità e le condizioni di lavoro per migliaia di taxisti milanesi.”

Così in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.

Redazione