BULGAROGRASSO (CO) – MOSTRA MERCATO DEL DISCO E CD PER HOBBISTI DOMENICA 12 MAGGIO

Per la MOSTRA MERCATO DEL DISCO E CD PER HOBBISTI, Domenica 12 MAGGIO dalle ore 10:00 alle ore 18:00 ci troverete a BULGAROGRASSO (CO) all’AREA FESTE – C/O IL CENTRO SPORTIVO situato in VIA CAVALLINA.

Manifestazione organizzata dalla PROLOCO DI BULGAROGRASSO in collaborazione con ROCK PARDISE FIERA DEL DISCO

Parteciperanno espositori con MIGLIAIA di dischi in VINILE, CD, DVD.

Inoltre area esposizione con AUTO D’EPOCA e AUTO TUNING

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA

INGRESSO GRATUITO

POTRAI SCAMBIARE DISCHI e CD con gli espositori

POSSIBILITA’ DI RISTORARSI E PRANZARE