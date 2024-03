Parco Agricolo Sud Milano, audizione ex Commissario

Scurati (Lega): “Da sinistra goffo tentativo di continuare vecchia polemica. Nuova gestione sarà a tutela del mondo agricolo”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo – “Trovo sorprendente come il PD a oltre un anno di distanza dall’approvazione del progetto di legge sulla disciplina del Parco Agricolo Sud Milano continui a portare avanti una polemica del tutto inutile e strumentale. Questo chiamando in causa l’ex Commissario del Parco, Arch. Maurizio Federici, persona competente che ha terminato già da mesi il proprio incarico tecnico in modo più che egregio nel redigere la relazione di ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali dell’ente”.

“Se proprio si intende fare polemica questa andrebbe indirizzata alle lungaggini di Città metropolitana di Milano nel fornire la documentazione necessaria per stilare la relazione tecnica. Informo i colleghi del PD che il lavoro sul nuovo Statuto sta andando avanti sul fronte politico in maniera bipartisan, attività condivisa con il mondo agricolo, con l’obiettivo di gestire nel migliore dei modi possibili questo prezioso patrimonio lombardo restituendo la vera vocazione agricola al Parco Agricolo Sud Milano. Una svolta attesa da anni soprattutto da chi vive e lavora grazie al Parco”.

Lo afferma Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega – firmataria del progetto di legge per il cambio di governance del Parco Agricolo Sud Milano – intervenuta oggi nell’audizione chiesta dal PD.