Il reparto di Nefrologia – Emodialisi dell’ASST Rhodense ha un nuovo Direttore: ha preso servizio dal 4 marzo 2024 il Dr. Andrea Galassi.

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 14 marzo 2024. Classe 1977, il Dr. Galassi si è laureato nel 2002 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano e ha conseguito nel 2007 la specializzazione in Nefrologia Medica sempre presso la medesima Università.

Prima dell’arrivo in ASST Rhodense, ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico Nefrologo presso la divisione di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (Aprile 2008 -Settembre 2016) e presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell’ASST Santi Paolo e Carlo (Ottobre 2016- Febbraio 2024).

Il DR. Galassi vanta, tra le altre, competenze specifiche rispetto alla gestione dell’insufficienza renale acuta e delle sindromi cardiorenali a media e alta intensità di cura, degli accessi vascolari per emodialisi, dell’osteodistrofia e della calcolosi renale, così come alla rimodulazione palliativa nel paziente fragile nefropatico.

Oltre all’attività clinica, il Dr. Galassi coordina il Gruppo di Progetto del Metabolismo Minerale ed Elementi in Traccia della Società Italiana di Nefrologia, ha organizzato come Responsabile Scientifico corsi di aggiornamento per Nefrologi, Infermieri di Nefrologia e Dialisi e Medici di Base, interventi preordinati (letture, poster) ai congressi della Società Italiana di Nefrologia ed è stato professore a contratto c/o la Scuola di Specializzazione in Nefrologia, Università degli Studi di Milano.

E’ inoltre autore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali ed ha partecipato in qualità di relatore e uditore a numerosi congressi e a eventi formativi.

La Direzione Strategica dell’ASST Rhodense augura al Dr. Galassi buon lavoro.

Redazione