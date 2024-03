Anche l’ASST Rhodense partecipa all’evento organizzato da SIU, interamente dedicato alla chirurgia.

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 18 marzo 2024 – Interamente dedicato alla chirurgia l’evento organizzato nel mese di marzo 2024 dalla SIU (Società Italiana di Urologia).

All’evento ha partecipato, in qualità di relatore, anche Virginia Varca, Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’ASST Rhodense e delle Strutture Complesse di Urologia di Garbagnate Milanese e di Rho.

L’intervento della dottoressa Varca ha approfondito un tema di particolare rilevanza quale la nefrectomia laparoscopica transperitoneale: l’intervento consiste nell’asportazione di tutto il rene malato passando attraverso l’addome (peritoneo) e la tecnica laparoscopica permette di eseguire la procedura con piccole incisioni sulla cute e una rapida ripresa postoperatoria del paziente, che viene dimesso già dopo 3-4 giorni dall’intervento. Durante la relazione è stata possibile l’inclusione del setting di sala operatoria, che ha consentito di illustrare le tecniche e le tecnologie all’avanguardia disponibili in ASST Rhodense.

“E’ stato per me un piacere poter partecipare ad un evento in cui è stato possibile raccontare l’esperienza dell’ASST Rhodense, in un contesto di ampio respiro, favorevole allo scambio di competenze e all’arricchimento del know how” ha dichiarato la Dr.a Varca.

“In un setting di riferimento della salute in continua evoluzione, la formazione dei professionisti è uno dei valori aggiunti sui quali l’ASST Rhodense investe da sempre. Ringrazio la Dr.a Varca per aver valorizzato il lavoro che i professionisti dell’ASST Rhodense svolgono quotidianamente, per garantire la presa in carico e la salute dei cittadini che si rivolgono a noi.

Redazione