POLIZIA LOCALE, SARDONE: “CORPO SPOLPATO E SVILITO DALLA SINISTRA: 600 AGENTI IN MENO E DIMISSIONI LAMPO”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2024 – “Durante l’incontro tra i sindacati della Polizia Locale e i gruppi consiliari è emersa una situazione drammatica del corpo dei ghisa. La Polizia Locale di Milano, corpo storico di cui la città può vantarsi a livello nazionale, è ora svilita dalla mala amministrazione della sinistra, allergica alla sicurezza e alle divise. Altro che 500 assunti in più, dai tempi di Albertini ci sono 600 agenti in meno e i nuovi assunti se ne vanno a tempo di record, sia per gli stipendi che per la cattiva organizzazione della Polizia Locale. Non solo: non si hanno ancora notizie sui turni notturni. Lo stato d’agitazione dei ghisa, infatti, procede a oltranza con ovvie ripercussioni sulla gestione della città e la Polizia Locale ha annunciato nuovi scioperi finchè non verrà ridata dignità per il corpo con ovvie conseguenze anche sulla sicurezza in città, già maglia nera per i reati. La stessa nomina di Gabrielli, col compito di riscrivere il regolamento di polizia urbana, ha creato molti malumori e perplessità.

Giustamente gli agenti locali si chiedono se assessore alla sicurezza e dirigenti non andavano bene. Ne prendono atto ma non capiscono le manovre del Comune.

Siamo arrivati al punto più basso dei rapporti tra amministrazione comunale e Polizia Locale: la città di Milano non può permettersi di finire allo sbando sul lato sicurezza, soprattutto perché è capitale italiana del crimine, a causa della miopia e dell’incapacità della giunta Sala”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.

Redazione