POSTE ITALIANE: ANCHE A MILANO INIZIATIVE PER LA PARITA’ DI GENERE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PAPA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2024 – Anche quest’anno Poste Italiane si prepara a festeggiare i Papà, in occasione della festa a loro dedicata, promuovendo una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.

Con l’obiettivo di migliorare costantemente la vita professionale dei propri dipendenti Poste Italiane ha pensato per le neo-mamme e per i neo-papà, un percorso dedicato “Lifeed” che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le competenze e le qualità acquisite durante l’esperienza genitoriale.

A Milano tra i tanti papà che lavorano in Poste Italiane c’è anche Mattia Giordani, operatore di sportello dell’Ufficio Postale Milano 96 in Via Novara, zona San Siro.

Quasi 30enne Mattia è papà di Jacopo e Alessia: “Sono stato assunto nel 2022, dopo un’esperienza nel campo della ristorazione come cuoco dove i ritmi erano molto serrati e il tempo libero davvero poco. Da subito il lavoro allo sportello organizzato su turni di lavoro mattutini o pomeridiani, – ha dichiarato Mattia – mi ha permesso di ribilanciare la vita professionale con quella personale soprattutto dopo la nascita molto ravvicinata dei miei due figli, Jacopo di 18 mesi e Alessia di 6 mesi. Anche attraverso l’utilizzo del congedo parentale, ho cercato di sostenere mia moglie, di farle sentire la mia presenza e di partecipare attivamente alla vita di tutti i giorni. Tra poco, quando rientrerà al lavoro saprà di poter contare su di me”.

Poste Italiane continua inoltre ad essere impegnata nella promozione di attività che puntano al miglioramento del benessere dei suoi dipendenti in ogni fase della loro vita implementando anno dopo anno il sistema di welfare aziendale. La grande attenzione riservata ai dipendenti è stata confermata anche dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il quinto anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla formazione al welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

Redazione