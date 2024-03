SCUOLA, MAJORINO (PD) A FONTANA: “PROBLEMA NON È RAMADAN MA CHE LOMBARDIA SIA ULTIMA PER SPESA PUBBLICA PER ISTRUZIONE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2024 – “Fontana invece di chiacchierare sul Ramadan spieghi perché la Regione Lombardia, sotto la sua guida, è ultima in Italia per spesa pubblica in istruzione e formazione, come riporta la ricerca Welfare Italia Index 2023. Ultima, con il 2,5% di spesa sul Pil a fronte di una media del 4,2%. Questi sono i problemi reali, non la chiusura di un giorno, peraltro recuperato sul calendario scolastico.”

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino in risposta alle dichiarazioni critiche del presidente Attilio Fontana verso la decisione di un istituto scolastico comprensivo di Pioltello, nel milanese, di chiudere il 10 aprile per la festa di fine Ramadan.

Redazione