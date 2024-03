Il Sindaco di Rho al taglio del nastro dei cantieri MOLO e HORIZON al Westgate di MIND

“La città del futuro nasce da una solida partnership tra pubblico e privato, con la concretezza tipica dello stile ambrosiano”

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 19 marzo 2024 – Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi ha partecipato questa mattina, 19 marzo 2024, al Milano Innovation District, al taglio del nastro del cantiere per la costruzione nella zona ovest di edifici nuovi, adibiti a uso misto, residenziale e commerciale, denominata Westgate. Nel frattempo Lendlease ha anche concluso lo sviluppo del MIND Village, prima fase della presenza dei privati negli spazi che accolsero Expo Milano 2015.

Partiti nell’autunno del 2023 i lavori di costruzione si concentreranno per i prossimi tre anni sull’area Westgate che connetterà infrastrutture per il lavoro, unità abitative, spazi commerciali e per l’ospitalità che si estenderanno su un’area di circa 200mila metri quadrati. E’ previsto uno spazio interconnesso, un piano terreno unico, comune, aperto alla socialità e alla collaborazione: il Common Ground.

Nei cantieri avviati verranno realizzati a ridosso dell’attuale uscita della fermata della metropolitana Rho-Fiera il complesso MoLo che integrerà i parcheggi, l’energy center dell’ecosistema e un’area retail, e Horizon, studiato per ospitare spazi di lavoro flessibili e destinati a uso commerciale. Horizon ospiterà tenant come ABB, E. ON e Confidi Systema, e sarà terminato entro il 2025.

L’investimento è pari a 170 milioni di euro complessivi per un’area totale di superficie edificata di 88,5 mila metri quadrati.

L’evento si è tenuto alla presenza dell’assessore Giancarlo Tancredi per il Comune di Milano e dei vertici di Lendlease, Arexpo, Federated Innovation e dell’impresa CMB. Il sottosegretario del Ministero delle Finanze, Lucia Albano, ha inviato un breve video saluto.

Il taglio del nastro si è svolto davanti alle gru e agli scavi già avviati tra le aree che accoglieranno il MoLo, il Mobility Logistic Hub, e l’edificio HORIZON, che sarà sede di numerose aziende e verrà realizzato con legno e tecnologie innovative.

“Mind ha preso vita da tempo e le inaugurazioni di nuovi spazi ci rappresentano un’area che cresce, soprattutto con attenzione al tema delle nuove tecnologie, e che offre opportunità rivolte a imprese e scuole del territorio – ha detto Andrea Orlandi, affiancato dal vicesindaco Maria Rita Vergani, dall’assessore all’Urbanistica Edoardo Marini e alla presenza del consigliere comunale Vito Michele Galliani – Westgate sorgerà su territorio rhodense e sarà la porta di ingresso all’area Mind dalla nostra città, il progetto di una connessione che abbiamo voluto curare in modo particolare e con l’attenzione dovuta. Come Amministrazione seguiamo ogni passaggio, pensando all’afflusso delle tante persone che qui troveranno lavoro e impareranno a conoscere la nostra comunità cittadina e a esserne parte. Tornano alla mente i sei mesi spettacolari di Expo Milano 2015, Mind è modello di rigenerazione di un’area all’insegna dell’innovazione. Un grande momento per i sedici comuni che stanno nel Nord Ovest, un bacino di 320mila abitanti, e per Milano. Qui si guarda al futuro e questo è anche modello di innovazione sociale, di abitare e di vivere. Qui prenderà vita un ecosistema sui temi della salute e della intelligenza artificiale. Siamo lieti di dare il via a un pezzo della città di domani, un modello esteso di sviluppo che confidiamo sia capace di non lasciare indietro nessuno”.

Da Astrazeneca a fine 2021 a Caffè Vergano il 18 marzo 2024: Mind accoglie oggi 40 aziende, numerosi investitori, 300 ricercatori HT da trenta nazioni. Un incontro svoltosi al Pavillon per fare il punto sul progetto è stato introdotto e moderato da Stefano Minini che ha assunto in Lendlease il ruolo di Project Director – Ecosystems (Europe).

“Mind – ha ricordato Stefano Minini – è un modello studiato dall’Unione Europea, oggi celebriamo le scelte compiute dialogando con i protagonisti. Nel giugno 2020 abbiamo ottenuto la concessione per 99 anni, ora il nostro bimbo corre e parla. Torneremo ad aprire l’area a tutti dal 5 al 10 maggio per il nuovo Mind Innovation Week”.

Fabrizio Zichichi, Executive Project Director di Lendlease, ha presentato i nuovi sviluppi nel distretto. MIND è vissuto da oltre 7000 persone al giorno (includendo pazienti e personale dell’IRCSS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio). Inoltre, con l’avvio dei nuovi cantieri del Campus dell’Università Statale e del Westgate, lo sviluppo raggiungerà oltre un terzo del totale di MIND, più di 1 milione di metri quadrati di superficie complessiva: “Sarà un quartiere da vivere ogni ora contando anche funzioni ricreative, un quartiere vivo e popolato da ricercatori e migliaia di studenti. Oggi restituiamo un nuovo pezzo di città, che amplifica la vocazione urbana di MIND: un’area di Milano che ora comprende non solo spazi di lavoro, ma anche luoghi di ritrovo, spazi pubblici, ristoranti, scuole, palestre, spazi per eventi e un supermercato, tutti caratterizzati dalla vocazione per l’innovazione e la sperimentazione. L’obiettivo è testare a MIND tecnologie che verranno applicate su larga scala in città e in tutto il mondo”.

Il Sindaco di Rho è nuovamente intervenuto accanto all’assessore milanese. “Prima di Expo – ha ricordato Andrea Orlandi – questa era un’area collocata tra Rho e Bollate, a Nord Ovest di Milano, con potenzialità incredibili dal punto di vista infrastrutturale, per alta velocità ferroviaria e autostrade. Immaginare che questo potesse essere un modello di futuro e partnership riflette la visione di stile ambrosiano che da secoli guida l’azione sui territori. Mi piace ricordare che il Decumano sarà una delle poche vie in cui non ci sarà un cartello a indicare la fine di un Comune e l’inizio di un altro: quest’area è un unicum perché tra istituzioni a livelli diversi si è creato un modello, che potrà essere replicato in altri contesti. E’ stata stretta una partnership con Lendlease, che sa essere attenta ai bisogni del territorio e della comunità, cosa non scontata tra gli operatori privati. E poi c’è il legame con tutti i Minders. Pubblico e privato creano un luogo per far nascere una città del futuro che ancora non comprendiamo a fondo. Si intersecano relazioni in tutto il contesto metropolitano e questo può generare vera eccellenza. Io ci credo, qui ho trovato persone che sanno immaginare il futuro con concretezza, a partire dagli scavi dei cantieri. Oggi chiudiamo solo una tappa di un lungo cammino”.

All’evento hanno partecipato il presidente di AREXPO, Alberto Grando; Fabrizio Ravicino, Direttore Fondi Immobiliari Ream Sgr, e Tom Jackson, Managing Director, Head of Real Estate Europe di CPP Investments, e le nuove voci dell’ecosistema dell’innovazione: Andrea Baccuini, fondatore partner e Ceo di Big Spaces, che ha presentato il nuovo e già operativo Big Theatre, e Salvatore Amura di Valore Italia, promotore di CIMA – Campus ITS MIND Academy, il primo Campus ITS in Italia e la Scuola di Restauro di Botticino che con il suo corso universitario rappresenta un polo all’avanguardia nella ricerca e innovazione per la conservazione del patrimonio storico, culturale e artistico.

Fabrizio Grillo, nuovo Presidente di Federated Innovation @MIND, ha presentato i progetti Rethinking School Spaces – ovvero l’aula scolastica del futuro intitolata a Elena Lucrezia Piscopia Corner, la prima donna laureata in Italia, nata dalla collaborazione di Valore Italia con WINDTRE, Cisco, Saint- Gobain e Schneider Electric – e Sustainability & Circular Economy in Healthcare, l’iniziativa lanciata da Bracco, SYNLAB, Stevanato Group e IRCCS Ospedale Galeazzi (Gruppo San Donato) che si occupa di identificare e integrare le tecnologie per la gestione circolare della risorsa idrica e delle acque reflue nel settore ospedaliero.

Autorità e imprese hanno potuto quindi visitare tre ambiti già operativi: il Big Theatre è una nuova location in grado di ospitare eventi e spettacoli e di trasformarsi in studio di registrazione. Non è un teatro tradizionale, ma un ambiente da 2000 metri quadrati coperti e altrettanti all’aperto, di fatto vuoto ma pronto ad essere affittato per musica dal vivo, mostre o sfilate; la Scuola di Restauro di Botticino, che accoglierà il 3 aprile il Tabernacolo di Sant’Ambrogio, una polena del Museo della Scienza di Milano e la quadreria dei Musei Civici di Brescia, affiancata da CIMA – Campus ITS Mind Academy, dove operano robot attivati da tecnici esperti giunti dalla Germania per insegnare a centinaia di studenti; l’aula Piscopia.

Al MIND Village si trova anche EsselungaLab, laboratorio dove esplorare e testare nuovi servizi e tecnologie ideato da Esselunga per la community del Mind Village che propone market, caffetteria e ristorazione. Nel market, grazie a computer vision e sensori intelligenti, dopo aver prelevato gli articoli dagli scaffali, i clienti possono usare l’area self-checkout, dove una cassa mostra tutti gli articoli scelti per effettuare un controllo rapido, permettendo poi il pagamento e l’uscita veloce dal negozio. Nell’area dedicata alla ristorazione è presente anche un “cobot” che lavora a supporto degli operatori per la preparazione di insalate.

Redazione