Gli eventi del CETEC per il 21/03 compleanno della Merini e la Giornata Mondiale della Poesia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2024 – «Dopo il successo delle repliche di “Alda. Parole al vento”, sold out al Piccolo Teatro Studio Melato 18 e 19 marzo, a cui ha preso parte anche l’Assessore Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi intervenendo alla matinée con gli studenti, concludiamo la Merini Week festeggiando la poetessa nel giorno in cui è nata, che corrisponde all’inizio della primavera e alla Giornata Mondiale della Poesia», dichiara la direttrice artistica Donatella Massimilla.

Le iniziative previste il 21 marzo

ore 10:45 presso la Cineteca Milano Arlecchino: Oltre il Cinema. Tasselli d’Arte per la rassegna Sguardi Altrove Film Festival. Reading “Alda. Parole al vento” a cura del Cetec, con Donatella Massimilla, Gilberta Crispino (attrice e cantante co-fondatrice di CETEC), Mariangela Ginetti e Yousi Cuba

ore 16:30 Performance itineraria poetica dal Ponte Alda Merini a via Magolfa 30: poesie ed azioni di teatro di strada con la compagnia del Cetec – in particolare la stessa Massimilla, Gilberta Crispino (attrice e cantante co-fondatrice di CETEC), Mariangela Ginetti e Yousi Cuba – e artisti di strada.

ore 18.30 presso il Giardino Spazio Alda Merini in scena lo spettacolo “Cuntempla” del Collettivo Alot Teatro, con testi tratti da “Poema della Croce” e “Terra Santa” di Alda Merini. Lavoro allo stesso tempo profano e religioso, “Cuntempla” ripercorre una delle storie più note, raccontata e tramandata milioni di volte: è la storia di un padre che non conoscerà mai suo figlio e di una madre, di un’adolescente che non aveva chiesto di essere madre e che da sola mette al mondo un figlio, un figlio maschio, disordinato e inquieto; lo vede crescere e poi morire presto su una croce.

ore 19:30 Happy Alda a cura del CETEC: poesie, musica e risotto – quest’ultimo a cura dello chef Matteo Cipolat

ore 20:30 Poetry Slam presso lo Spazio Museo Alda Merini: performance di Filippo Capobianco, ha vinto la XVII edizione della Coppa del Mondo di Poetry Slam (poesia performativa) che si è tenuta a Parigi

ore 21:30 Merini Lirica: l’adattamento musicale delle canzoni di Giovanni Nuti, a cura di Patrizia Patelmo e gli allievi cantanti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. A seguire la presentazione del videoclip di “Lirica antica”, il brano scritto e interpretato da Giovanni Nuti “Lirica antica” è la canzone originale che chiude il film “Folle d’amore – Alda Merini”, regia di Roberto Faenza (andato in onda il 14 marzo su Rai1). Il videoclip, prodotto da Nar international e Sagapò, è stato girato da Matteo Pelletti.

Nota bene: la partecipazione è gratuita a tutti gli eventi (per quelli all’interno della casa museo è richiesta la prenotazione via email); per tutta la serata è inoltre aperto il caffè letterario Bar Charlie per aperitivi e stuzzichini.

Ricordiamo anche che dal 14 marzo al 21 marzo c/o lo Spazio Alda Merini Mostra fotografica “La Strada di un’artista” dedicata all’arte di strada di Marco Riccardo Flores.

Redazione