SETTIMO MILANESE – TRASPORTO PUBBLICO, COSI’ NON VA: CENTO FIRME RACCOLTE, ORA UNA MOZIONE

(mi-lorenteggio.com) SETTIMO MILANESE, 20 marzo 2024 – Circa cento firme raccolte in poche ore. Stamattina la lista civica Oltre, Forza Italia e la Lega erano al mercato per promuovere la petizione sul trasporto pubblico alla luce dei disagi che da tempo i cittadini di Settimo sono costretti a subire per un servizio non all’altezza. “Numerosi cittadini sono venuti a firmare e a raccontarci le loro ‘disavventure’ sui mezzi pubblici del nostro territorio – spiega Ruggiero Delvecchio, consigliere comunale e candidato sindaco -. Praticamente ogni giorno ci sono corse che saltano, che passano in ritardo o che sono troppo piene per poter salire e questo, come si può facilmente immaginare, mette in grave difficoltà i lavoratori e gli studenti”. Inoltre, sottolinea Delvecchio, “questi disservizi non rendono attrattiva la città neppure per le imprese, in quanto Settimo risulta difficile da raggiungere coi mezzi”. Secondo il candidato sindaco è necessario anzitutto un incremento delle corse “anche considerando le discutibili politiche messe in atto dal Comune di Milano con l’Area B, che di fatto obbligano migliaia di cittadini dell’hinterland a utilizzare i mezzi pubblici al posto dell’auto”.

Ora la vicenda verrà portata in Consiglio comunale: “Presenteremo una mozione supportata dalle firme raccolte – aggiunge il consigliere Delvecchio – per impegnare l’Amministrazione comunale ad avviare una class action in difesa dei pendolari”. In ogni caso, quello del trasporto pubblico sarà uno dei temi che la prossima Amministrazione dovrà affrontare con estrema urgenza: “Per essere una città a misura di famiglia, con una qualità di vita alta, Settimo non ha bisogno di opere faraoniche ma di servizi che funzionano, com’era fino ad alcuni anni fa – conclude Ruggiero Delvecchio -. Se i cittadini ci daranno fiducia ci impegneremo fin da subito ad aprire un tavolo di lavoro permanente con tutti gli Enti interessati al fine di trovare soluzioni concrete e attuabili a un problema non più rinviabile”.

Redazione