Assemblea M5s Lombardia: «Il mondo al contrario è qui in Regione Lombardia»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2024 – I Consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle: Paola Pollini, Paola Pizzighini e Nicola Di Marco, sono intervenuti durante l’Assemblea regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia.

Nicola Di Marco (M5s): «Il mondo al contrario è qui in Lombardia, dove la destra racconta un’eccellenza che non esiste nella realtà che i cittadini lombardi vivono tutti i giorni. Non esiste nei trasporti, non esiste nella sanità, non esiste nella gestione del patrimonio residenziale pubblico che non riesce a fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza abitativa».

Paola Pizzighini (M5s): «In Consiglio Regionale lavoriamo ogni giorno, per portare la voce delle persone che non riescono a prenotare una prestazione medica a causa delle liste d’attesa infinite e per difendere i diritti di quei cittadini che il centrodestra consapevolmente dimentica. Per farlo abbiamo bisogno anche di voi, di un’organizzazione territoriale forte, fatta di deleghe e responsabilità».

Paola Pollini (M5s): «Con il nostro lavoro in Consiglio regionale, abbiamo impedito che questa maggioranza tagliasse 500 mila euro di risorse destinate alla lotta alla mafia e alla gestione dei beni confiscati. È per questo che la nostra forza politica è dentro le istituzioni» così i portavoce del Movimento Cinque Stelle durante il loro intervento nell’ambito dell’Assemblea regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia.

