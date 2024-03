 Cividate al Piano (BG), i Carabinieri intervengono per una rapina e arrestano uno spacciatore

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 23 marzo 2024 – Nella serata del 18 marzo u.s., i Carabinieri della Stazione di Martinengo e di Calcio sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Cividate – Calcio, poiché un pregiudicato tunisino era stato aggredito da tre nordafricani, i quali, dopo averlo colpito con un corpo contundente, gli sottraevano la collana e il telefono cellulare, per poi dileguarsi.

Le immediate ricerche avviate dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia, finalizzate all’individuazione dei possibili aggressori, consentivano di rintracciare nella limitrofa area boschiva impervia un 25enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, bloccato dagli operanti dopo un breve tentativo di fuga a piedi e poi arrestato in quanto trovato in possesso di circa 700 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bergamo. Era ricercato da settembre dell’anno scorso. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano.

A seguito del violento episodio e degli ultimi eventi che hanno interessato quell’area, i Carabinieri hanno rastrellato la citata area boschiva. Sono stati impiegati circa una ventina di militari con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. L’impervia area è stata ispezionata attentamente. Sono stati rinvenuti alcuni imboschi, verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio. Sono in corso ulteriori approfondimenti.

