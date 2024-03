Centri estivi Buccinasco, iscrizioni dal 2 al 30 aprile

L’Amministrazione comunale assicura anche quest’anno il servizio da

giugno ai primi di settembre ai bambini residenti e a chi frequenta le

scuole del territorio comunale anche se non residente: dal 12 giugno al 6

settembre per i bambini della primaria, dal 2 luglio al 30 agosto per i

bambini della scuola dell’infanzia

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 25 marzo 2024) – Aprono le iscrizioni per il Servizio di Centri Ricreativi Diurni Estivi per l’anno 2024 organizzato dall’Amministrazione comunale e rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (dal 12 giugno al 6 settembre) e per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia (dal 2 luglio al 30 agosto e, solo per i remigini, dal 2 al 6 settembre).

Le famiglie potranno presentare la domanda dalle ore 9 del 2 aprile alle ore 23.59 del

30 aprile, in modalità esclusivamente on line utilizzando il seguente link:

https://buccinasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php

“Come ogni anno – dichiara il sindaco Rino Pruiti – assicuriamo alle famiglie un servizio

importante e di qualità che permette ai bambini di trascorrere il periodo estivo di

chiusura delle scuole con educatori ed educatrici che propongono attività ricreative

ogni giorno, con laboratori, giochi e varie attività. Ringrazio il Settore Istruzione che

con grande attenzione sta curando l’organizzazione dei Centri estivi e ha già valutato

l’eventuale ampliamento del servizio a più strutture scolastiche in caso di tante

richieste. Per poter programmare al meglio le attività, è necessario rispettare la

scadenza del bando (non si accetteranno domande oltre il 30 aprile): il costo dei turni

settimanali è calcolato in base all’ISEE e, novità rispetto agli anni scorsi, è già

comprensivo del costo del pasto”.

DOMANDE ACCOLTE FINO A ESAURIMENTO POSTI

Il Centro Estivo Infanzia si terrà presso la scuola dell’infanzia di via Petrarca, con la

disponibilità di 180 posti dal 2 luglio al 30 agosto.

Il Centro Estivo Primaria si terrà presso la scuola primaria “Maria Ravizzini” di via

Mascherpa, con la disponibilità di 180 posti dal 12 giugno al 6 settembre.

Solo ed esclusivamente per il Centro Estivo Primaria, a chiusura delle iscrizioni, esauriti

i 180 posti presso la scuola di via Mascherpa e solo in caso di una lista d’attesa/esclusi,

superiore alle 20 unità, si provvederà all’apertura di una seconda struttura dedicata

presso la Scuola Primaria Alpini in via degli Alpini 48/A (accreditata per una capienza

massima pari a 100 unità).

Le domande verranno accolte in base all’ordine di arrivo, data e ora e relativo numero

di protocollo.

PERIODI DI FREQUENZA

Nella domanda di iscrizione sono indicati i turni settimanali, non frazionabili. L’importo

totale da pagare è calcolato in base ai periodi prescelti e alla fascia ISEE di

appartenenza come approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 01-02-

2024 (tariffa settimanale forfettaria inclusiva del servizio centro estivo e del costo

pasto).

Maggiori informazioni nella Nota Informativa pubblicata sul sito internet comunale.