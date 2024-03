Mercato abusivo di piazzale Cuoco: da oltre 10 anni il Comune continua a tollerare l’illegalità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2024. “Come già annunciavamo, i blitz a favore di telecamera non risolvono il problema del mercato abusivo in piazzale Cuoco e al parco Alessandrini. Ieri, con la scusa della Stramilano, non era presente neanche una volante della Polizia Locale a garantire un minimo freno ai venditori abusivi di merce rubata che tutte le domeniche, da oltre 10 anni, occupano abusivamente i marciapiedi di via Monte Cimone, piazzale Cuoco e del parco Alessandrini.

Una situazione tragicomica che evidenzia l’incapacità dell’Amministrazione comunale di risolvere questo problema.

Come già è accaduto in passato, occorre sequestrare la merce rubata e presidiare l’area con pattuglie miste, composte dalla Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine. Ad oggi manca la sinergia tra Istituzioni cittadine e anche la volontà politica da parte della Giunta Sala di affrontare concretamente questa situazione che esaspera i residenti.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Milano (Fratelli d’Italia).