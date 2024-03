Gli hobbisti al Mercato Contadino Km0 di Buccinasco

La seconda e la quarta domenica di ogni mese a Romano Banco ai banchetti dei produttori locali si aggiungeranno venticinque stand a cura di creativi di oggettistica, bigiotteria, filati, libri, belle arti. Per candidarsi e iscriversi all’elenco comunale degli hobbisti, inviare la domanda entro il 17 aprile: saranno selezionati 50 hobbisti e sarà poi cura della Pro Loco l’organizzazione delle presenze

Buccinasco (25 marzo 2024) – Il Mercato Contadino Km0 si arricchisce, aprendosi alla creatività degli hobbisti del territorio, invitati a esporre i propri prodotti fatti a mano la seconda e la quarta domenica di ogni mese in via Roma.

Per ogni evento, è prevista la partecipazione di 25 hobbisti: l’organizzazione delle presenze sarà gestita dall’associazione Pro Loco Buccinasco che selezionerà gli hobbisti dall’Elenco comunale degli hobbisti, che sarà formato da 50 creativi, in modo da garantire la massima partecipazione, trasparenza e rotazione.

Chi desidera candidarsi e iscriversi all’Elenco comunale può partecipare all’Avviso Pubblico, compilando e consegnando la domanda di partecipazione pubblicata sul sito internet comunale entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 aprile

– mediante pec: protocollo@legalmail.it

– a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (via Roma 2, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12).

“In occasione dei mercatini natalizi o altri eventi promossi dal Comune – dichiara Mario Ciccarelli, assessore al Commercio – tante cittadine e cittadini richiedono la possibilità di poter proporre alla cittadinanza loro creazioni o oggetti che collezionano: con il doppio appuntamento mensile del mercatino dei produttori, offriamo anche agli hobbisti l’opportunità di esporre i propri prodotti e rendiamo ancora più vivo il quartiere Romano Banco la domenica mattina, utilizzando sia gli spazi di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (con i produttori) sia la via Roma. Ringrazio il Servizio alle imprese che selezionerà i 50 hobbisti e la Pro Loco che di volta in volta ne organizzerà le presenze in modo da rendere il mercatino sempre vario e di qualità”.

CHI PUÒ PARTECIPARE

La partecipazione al mercatino è riservata:

• a coloro che espongono per la vendita “opere del proprio ingegno” a carattere creativo

• a coloro che effettuano attività di vendita in forma non professionale, ovvero in modo sporadico e occasionale, come hobbisti e collezionisti

Saranno selezionati 50 hobbisti suddivisi secondo le seguenti categorie merceologiche:

• 8 hobbisti per la categoria “belle arti”

• 8 hobbisti per la categoria “carta, cartonaggio e libri”

• 8 hobbisti per la categoria “filati”

• 8 hobbisti per la categoria “bigiotteria”

• 18 hobbisti per la categoria “oggettistica” (giochi, addobbi, decorazioni per la casa…)

CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione delle domande di partecipazione avverrà secondo due criteri:

a) protocollo di acquisizione della domanda

b) disponibilità della categoria merceologica prescelta

In caso di numero di richieste di partecipazione inferiore ai 50 posti, indipendentemente dal numero di posti disponibili nella singola categoria merceologica, tutte le domande verranno accolte. In caso di numero di richieste di partecipazione superiore ai posti godibili le domande verranno valutate secondo l’ordine di ingresso al protocollo generale dell’Ente fino a copertura dei posti disponibili per singola categoria merceologica.

Tutte le informazioni sull’Avviso Pubblico e la domanda di partecipazione nella sezione del sito Bandi e gare.