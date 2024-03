(mi-lorenteggio.com) Gazzanica, 25 marzo 2024 – Intorno alle ore 14.15 di oggi, in via Vittorio Veneto, una donna di 70 anni è stata investita da un veicolo, riportando gravi ferite. Sul posto è giunto l’elisoccorso insieme ad un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure, la ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

V. A.