ASSAGO. ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL MESE DI APRILE

(mi-lorenteggio.com) Assago, 27 Marzo 2024 – Dopo la ricca rassegna culturale promossa nel mese di Marzo, che ha abbracciato temi importanti come i diritti delle donne, la lotta alla mafia e il ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata, tutto è pronto per Aprile. Musica, teatro e letteratura saranno gli ingredienti di un cocktail capace di soddisfare i gusti di grandi e piccini.

Ad aprire le danze, domenica 7 aprile alle ore 16.30 presso il centro civico comunale, sarà il poliedrico Davide Giandrini. Con un ricordo di Giorgio Gaber e Enzo Jannacci ripercorrerà i passi compiuti dai due artisti in campo musicale, nel cabaret e nella satira politica. Domenica 14, sempre presso il centro civico, sarà la volta di “Cantando di Donne”, uno spettacolo di intrattenimento che fonde comicità ed eleganza ripercorrendo alcune tra le più belle canzoni scritte in omaggio alle donne. Si chiude domenica 21 aprile, sempre alle 16.30, con “I Barlafus e i Cantamilano” interpreti di uno spettacolo musicale in dialetto milanese con musiche d’osteria. “Anche in questa rassegna – spiega l’assessore alle Manifestazioni, Eventi e Cultura, Donatella Santagostino – abbiamo provato ad accontentare tutti coniugando eventi musicali e divertenti con appuntamenti più impegnati, come quelli dedicati alla promozione della letteratura o, ancora, quelli dedicati ad avvicinare i più piccini al mondo dei libri. Inoltre, ad aprile la Biblioteca compie gli anni ed ha organizzato la kermesse ‘Buon Compleanno Biblioteca!’ per festeggiare questo importante traguardo con tanti appuntamenti per tutte le età”.

“Buon compleanno Biblioteca!” prevede, sabato 13 aprile, alle ore 11, un minicorso gratuito di ortocultura sul balcone a cura di Filippo de Simone, mentre per i più bambini (4-8 anni) Eco Green Lab “Pianta-la”, laboratorio di educazione ambientale e riciclo.

Alle 16 ‘Faccia a faccia’ con l’illustratrice, motion & graphic designer milanese Valentina Vanasia: lettura animata e laboratorio espressivo di disegno creativo.

E come per ogni festa che si rispetti, per tutti coloro che passeranno dalla bibliotecaria, ci sarà un piccolo pensiero: una shopper personalizzata.

Anche nell’ambito delle iniziative promosse per la “Giornata del libro”, sono previste numerose iniziative mirate a promuovere la lettura tra grandi e piccini. Nello specifico si affronterà il “noir” un tema adattato a grandi e piccini. Sarà anche lanciato un contest fotografico che, in un connubio tra social e riviste patinate, premierò la ‘foto da copertina’ più bella. Questi gli eventi: giovedì 11 aprile in biblioteca “all’ora del tè”; venerdì 19 aprile ore 10.30 “Milano in giallo” al centro anziani. Sabato 4 maggio: gioco lab “un mistero a merenda”, una vera prova di abilità investigative per riuscire a risolvere un caso come un vero detective. Per gli adulti, altro appuntamento con gli autori: “A tu per tu” .

Aperitivo letterario con l’autrice Rosa Teruzzi che presenterà il suo nuovo romanzo giallo “La ballata dei padri infedeli” edito da Sonzogno.

