Incidente mortale a Mozzate (CO), 36enne travolto e ucciso da camion

(mi-lorenteggio.com) Mozzate, 28 marzo 2024 – Intorno alle ore 16.40 di oggi, in via Varese, all’altezza del civico 136, un uomo di 36 anni, per cause in fase di accertamento, è stato travolto e ucciso da un camion. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti anche con l’elisoccorso e dei Vigili del Fuoco. In corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

V. A.