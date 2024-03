Corsico. Due rapine in breve tempo in zona ex stazione, due arresti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 29 marzo 2024 – Due egiziani di 17 e 18 anni sono stati arrestati ieri sera a Corsico dopo compiuto due rapine in breve tempo nella zona dell’ex Stazione ferroviaria, tra le vie Bozzi, Matteotti, Gramsci e General Cantore

I due hanno, intorno alle 20.30, prima aggredito un 17enne e un 16enne, in via Bozzi, facendosi consegnare 500 euro che uno dei due aveva nel portafogli. Alle 21.20 una seconda richiesta d’aiuto, praticamente identica, è arrivata dalla vicina via Cantore dove due 18enni sono sta rubati 300 euro in contanti. Nel tentativo di reagire uno di loro è rimasto ferito a un occhio ed è stato trasportato in codice verde al San Paolo, l’altro è stato intossicato con lo spray al peperoncino ed è stato trasportato in codice verde al San Carlo.

V. A.