Un weekend di arte a Pavia con PaviArt: il 6 e 7 aprile a Palazzo Esposizioni

Pavia, 30 marzo 2024 – Un viaggio tra bellezza ed emozioni è quello che accompagnerà i visitatori di PaviArt il primo weekend di aprile a Pavia.

La kermesse dedicata all’arte contemporanea giunge alla sua 11esima edizione continuando il suo percorso di crescita sia in termini di presenze che di qualità. Come per ogni edizione sono tante e interessanti le correnti artistiche che verranno presentate con uno sguardo anche alla sperimentazione e ai nuovi linguaggi.

Quest’anno saranno tante le gallerie selezionate provenienti da tutta Italia e dall’estero con new entries dalla Spagna, dal Giappone e dall’Italia con Deniarte (Roma), Galleria Brescia (Brescia), Galleria Lattuada (Milano). Abbondano anche le conferme da parte delle gallerie che già hanno animato le ultime edizioni della fiera, alcuni nomi tra i tanti sono Galleria d’Arte 56 (Bologna), Galleria d’Arte l’Incontro (Brescia), Galleria Lara e Rino Costa (Valenza), Galleria Bonioni Arte (Reggio Emilia), Galleria Armanda Gori (Prato), Galleria Accademia (Torino), Galleria Matteo Ragni (Forlì).

“Anche per questa edizione la ricerca dell’eccellenza è una nostra priorità – dichiarano Donato Feninno e Lorena Boccardo della Dea Servizi – PaviArt si impegna a offrire una piattaforma inclusiva e innovativa per le gallerie, creando uno spazio dove l’arte possa essere condivisa, discusso e celebrato. Siamo fieri di presentare opere che spaziano dalle forme più tradizionali a quelle più sperimentali, incoraggiando una conversazione aperta e stimolante tra artisti, collezionisti, critici e appassionati d’arte”.

Ospite d’onore, anche per questa edizione, l’artista pavese Stefano Bressani che presenterà la nuova linea dei KUORIDISTOFFA © con un evento collaterale sabato 6 Aprile dalle 16.20 alle 18.30 con DJ SET e una performance di danza contemporanea.

Un evento che mette in dialogo moderno e contemporaneo, design e arti applicate. Una mostra collettiva con grandi nomi che vivacizzano e arricchiscono l’esposizione volta a coinvolgere un pubblico sempre più vasto, composto non solo da esperti del settore, ma anche da cittadini e appassionati.

