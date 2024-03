Maltempo. A Cesano Boscone al Q.re Tessera Vigili del Fuoco e Polizia Locale in azione

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 31 marzo 2024 – Ieri sera, intorno alle ore 20.00, un violento nubifragio con forti raffiche di vento, pioggia, lampi e tuoni ha interessato il sud ovest Milano.

In via Turati, al .Q.re Tessera, dove è in corso una importante ristrutturazione edilizia delle case ALER, i Vigili del fuoco, giunti con l’autoscala e un altro mezzo, e la Polizia Locale sono intervenuti per verificare lo stato e per mettere in sicurezza alcune scossaline dei tetti, che, a causa del vento si sono staccate, sbattevano e facevano forte rumore, senza staccarsi, fortunatamente.

Fatto questo che ha di nuovo allarmato i cittadini, memori del violento nubifragio dello scorso luglio, quando il vento divelse alcune scossaline che si staccarono dai tetti, precipitando sull’asfalto. Episodio, che scaturì numerose polemiche, da parte dei residenti, sullo stato dei lavori.

Altri interventi di soccorso, nelle medesime ore ci sono stati al Q.re Giardino, clicca qui per leggere cosa è successo.

V. A.