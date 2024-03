Pasqua, Sangiuliano in visita al Colosseo: “Nel 2023 oltre 12 mln di visitatori”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 31 marzo 2024 – Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si è recato oggi, nel giorno di Pasqua, al Parco Archeologico del Colosseo. Accompagnato dalla Direttrice Alfonsina Russo e dal Direttore generale Musei, Massimo Osanna, ha visitato l’Anfiteatro Flavio.

“Nel 2023 i visitatori del Parco Archeologico del Colosseo sono stati 12.212.000 in crescita significativa rispetto ai 9.312.000 del 2022 con un incremento di circa il 24%“, ha comunicato il Ministro a margine della visita ricordando che i musei, in occasione del ponte pasquale, restano aperti.

“In generale – ha aggiunto – abbiamo un incremento dei visitatori in quasi tutti i musei e dei parchi archeologici, ma il Colosseo spicca in questo dato insieme a Pompei e agli Uffizi“.

“E’ finita la stagione che purtroppo si è vissuta negli anni passati in cui c’era la cosiddetta ‘beffa di Pasqua’: venivano tanti turisti e trovavano chiusi alcuni musei della nostra Nazione. Questo non accadeva per il Colosseo ma da qualche parte sì. Adesso i siti sono tutti aperti, sono stati aperti anche a Natale e a Capodanno perché è doveroso rispondere alle richieste dei tanti turisti”, ha sottolineato il Ministro Sangiuliano che ha concluso: “Sono qui idealmente per stringere la mano a tutte le lavoratrici e i lavoratori che prestano la loro opera e che con il loro impegno e la loro passione garantiscono la fruibilità del nostro patrimonio nazionale interpretando l’articolo 9 della Costituzione“.

Per verificare luoghi, orari, tariffe e modalità di visita è possibile consultare le seguenti pagine del sito del Ministero della Cultura:

http://cultura.gov.it/evento/pasqua-2024

http://cultura.gov.it/evento/pasquetta-2024

