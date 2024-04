Forza Italia e Noi moderati insieme per Bergamo a sostegno di Andrea Pezzotta

Nasce una lista comune per le amministrative del capoluogo orobico

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 2 aprile 2024 – Forza Italia e Noi Moderati si presenteranno con un unico simbolo alle elezioni amministrative di Bergamo del prossimo 9 giugno a sostegno di Andrea Pezzotta. L’iniziativa nasce dalle sollecitazioni del territorio per riunire sotto un unico simbolo i valori e i principi del Partito Popolare Europeo, consolidando l’area popolare, liberale, riformista e moderata del centrodestra. La candidatura del capolista Carlo Saffioti è la sintesi di questo progetto guardato con attenzione anche in altre città italiane.

Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia: “La chiave per vincere la partita di Bergamo è costruire un programma di qualità oltre che una formazione di qualità. Con “Noi moderati” abbiamo intrapreso un percorso comune, del resto stiamo parlando di un partito che, come il nostro, fa parte del PPE. La collaborazione, sia a livello nazionale sia regionale, sta dando risultati sorprendenti. Io credo che questa alleanza rafforzi l’area del centro, quella moderata: le elezioni si vincono così. Forza Italia è in grande crescita e siamo convinti di poter sfondare il 10% alle Europee con in testa il nostro segretario Antonio Tajani”.

Alessandro Colucci, coordinatore regionale di Noi moderati: “Non c’era clima più ideale e favorevole della città di Bergamo per dare vita ad un progetto unico, che potrebbe essere pilota. Del resto sempre più persone scelgono il centro: l’abbiamo visto nelle Regionali in Sardegna, con Forza Italia al 6% e noi al 5,6%, mentre in Abruzzo gli azzurri il 13% e noi quasi il 3%. Presentiamo una lista con due simboli, che rafforza il potenziale e il valore politico di questa iniziativa. Le scelte di Pezzotta Sindaco e Saffioti vicesindaco non sono casuali, sono entrambe persone stimate, responsabili e moderate”.

Redazione