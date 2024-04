A PIAZZA SAN BABILA A MILANO UN LABIRINTO APERTO AL PUBBLICO DAL 3 AL 5 APRILE

ERIN DOOM E I PROTAGONISTI DEL FILM NETFLIX INCONTRERANNO I FAN DOMANI 3 APRILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 aprile 2024 – È in corso l’allestimento di un grande labirinto a Piazza San Babila a Milano per il film FABBRICANTE DI LACRIME (su Netflix dal 4 aprile) tratto dall’omonimo romanzo di Erin Doom, uno dei più importanti fenomeni letterari degli ultimi tempi.

Il grande labirinto di foglie sarà inaugurato domani 3 aprile alle 16.30, per restare poi aperto al pubblico il 4 e il 5 aprile dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Nel corso dell’inaugurazione i fan incontreranno il cast e la scrittrice Erin Doom. Saranno infatti presenti i protagonisti Simone Baldasseroni, Caterina Ferioli, Nicky Passarella e Alessandro Bedetti.

Frasi, atmosfere del film e numerose photo opportunity saranno allestite nel labirinto che campeggia in Piazza San Babila a Milano. L’installazione è stata costruita con delle siepi di bosso ed è della grandezza di 12m x 15m.

