Allianz Milano. A Perugia con lo spettacolo di gara 2 negli occhi

Con lo spettacolo dell’Allianz Cloud ancora negli occhi si torna in campo domenica al PalaBarton di Perugia nella più bella ed emozionante semifinale play off di SuperLega Credem Banca. Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia sono sull’1-1 e reduci dalla gara più lunga di sempre nei Play Off, la terza partita più duratura della storia nella massima serie. Domenica, alle 18.00, con diretta Rai Sport sarà una nuova bella battaglia sportiva tra i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia e l’Allianz Milano, squadra che negli ultimi anni è riuscita a identificare il tallone d’Achille dei Block Devils resistendo ad autentiche tempeste per poi sfiancare i rivali e sorprenderli al fotofinish. La gara di mercoledì in Lombardia, vinta dai padroni di casa che hanno riportato in equilibrio (1-1) la Semifinale, è l’emblema delle sfide tra le due squadre. Gli umbri hanno dato un saggio della loro qualità portandosi per due volte in vantaggio, i meneghini hanno risposto con tenacia e resilienza girando con un colpo di coda una sfida dalla durata record. Un’impresa di squadra, ma quando si può far leva su un giovanissimo opposto come Ferre Reggers (31 punti a referto con il 62% di efficacia, 2 ace e 3 block). Il belga ha centrato così la migliore prestazione stagionale nei Play Off, nonché la terza migliore in assoluto in questa stagione. Reggers ha superato i 29 di Romanò e i 28 di Loeppky. Dall’altra parte della rete la Sir era stata capace mercoledì di 10 ace, 11 muri vincenti e il 53% in attacco.

Ufficializzata intanto la programmazione del quarto atto delle Semifinali Play Off, che al momento vedrà sicuramente impegnate Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia. Milano ospiterà Perugia nella serata di giovedì 11 aprile, alle 20.30, con diretta Rai Sport.

Il commento del coach Roberto Piazza

“Dopo la vittoria di mercoledì all’Allianz Cloud ho detto alla squadra, godiamoci questa sera, ma ci sarà da cambiare qualcosina, perché c’è subito gara 3 a Perugia. Dobbiamo essere pronti a controbattere una grande squadra, che è cresciuta e migliorata ancora e giocherà in casa. Anche i nostri ragazzi hanno però avuto un’iniezione di fiducia dei propri mezzi e di consapevolezza. Vedremo e mi aspetto molto giovedì prossimo dal pubblico di Milano.

Il commento di Kamil Semeniuk

“È stato un peccato per come è terminata Gara 2. Siamo stati molto vicini a vincerla, ma la pallavolo è questa, siamo di nuovo in parità e adesso ci concentriamo per Gara 3 di domenica in casa nostra. Sono certo che il PalaBarton sarà come sempre pieno e con una grande atmosfera. Sicuramente sarà una partita molto difficile come sempre contro Milano, noi daremo tutto quello che abbiamo sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto emozionale per tornare a condurre la serie”.