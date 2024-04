Bollate. Alzheimer Café, un nuovo momento per valorizzare le persone

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 5 aprile 2024. Nuovo appuntamento aperto a tutti i cittadini per il progetto dell’Alzheimer Cafè di Bollate. Si intitola “Valorizziamo le persone” e si terrà lunedì 15 aprile (vedi locandina) dalle ore 17,30 alle 19, in Biblioteca centrale, piazza C.A. Dalla Chiesa 30.

L’obiettivo dell’appuntamento, oltre a far conoscere sempre di più un progetto che sta dando ottimi risultati, mira anche a coinvolgere in modo attivo i cittadini ed eventuali nuove persone interessate a partecipare come familiari\caregiver o volontari. Ma non sarà solo questo. Ci sarà la narrazione a fare da filo conduttore: verrà proiettato un videosulle belle esperienze della passata edizione, raccontate da chi ha partecipato, e le novità dell’edizione 2024; ci saranno poi i lavori dei malati, realizzati nel corso dei laboratori, esposti per essere condivisi, con l’intento di commentare insieme i risultati raggiunti e quelli che si possono ancora raggiungere.

L’incontro sarà tenuto da Chiara Tenconi, psicoterapeuta e coordinatrice scientifica dell’Alzheimer Cafè di Bollate e degli Alzheimer Cafè del rhodense, che da anni segue il progetto da vicino. Sarà presente, a portare il supporto dell’Amministrazione comunale, Lucia Albrizio, assessore alle Politiche sociali di Bollate.

Alla fine, aperitivo per tutti i presenti, a cura dell’Organizzazione di Volontariato Coordinamento Promozione e Solidarietà.

Per informazioni sulla serata: Coordinamento Promozione Solidarietà via Leonardo da Vinci 30, Bollate, tel. 02 350 2318

PER SAPERNE DI PIU’

La IV edizione dell’Alzheimer Cafè di Bollate è organizzata dal Comune di Bollate e da Auser Regionale Lombardia, con la collaborazione di Comuni Insieme e dell’Organizzazione di Volontariato CPS Coordinamento Promozione Solidarietà che gestisce la segreteria organizzativa e i volontari.