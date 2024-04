Bollate. A LaBollaTeatro, Due eventi il 14 e 16 aprile 2024

A LaBollaTeatro, “Prime donne” con Laura Morante

Laura Morante a La Bolla Teatro in una lettura musicale che si propone di celebrare l’anniversario dalla morte di Giacomo Puccini con un esclusivo percorso dedicato alle donne protagoniste delle sue opere.

Venerdì 12 aprile, alle ore 21, andrà in scena “Prime donne”, storie immense di figure femminili raccontate dall’eccezionale narratrice accompagnata dall’eccellenza della musica italiana rappresentata da I Virtuosi del Teatro alla Scala. Le opere liriche di Puccini sono il trionfo dell’intero caleidoscopio femminile, in cui ogni personalità di donna si riverbera attraverso la trama del destino che le affida il Maestro.

“Prime donne”, con LAURA MORANTE | venerdì 12 aprile 2024 |ore 21:00

Laura Morante, voce recitante; Davide Alogna, violino; Antonello D’Onofrio, pianoforte

Musiche di G. Puccini

Storie straordinarie che rivivono nella narrazione di un’attrice di talento come Laura Morante: Tosca, altera, consapevole del proprio fascino, gelosa dell’amante che a lei sola deve attenzioni ma anche determinata a non arretrare davanti alla violenza del potere che spadroneggia, Turandot, che fonde con il fiabesco l’intenso universo femminile pucciniano, una principessa che si nega alle gioie dell’amore, prigioniera di sé stessa, ossessiva e misteriosa. Mimì con la costante fiducia nell’amore, unica e totale consolazione che l’accompagna sino alla morte e Madama Butterfly, il sogno di un amore assoluto, che vince ogni dubbio, fragile farfalla condotta a morte dal tradimento dell’ingannevole amante, anima dalla struggente drammaticità.Donne sensibili e sensuali, forti e vitali ma inesorabilmente votate al sacrificio di sé. A esaltarne il carattere, ovviamente, la musica di Puccini e la straordinaria performance della Morante.INTERO € 20

Biglietti e informazioni presso l’Ufficio Cultura del Comune di Bollate | 02.35005575 – 800.474747 |

A LaBollaTeatro, Il Giro del Mondo in 80 giorni

Ultimo spettacolo pomeridiano della nostra stagione teatrale, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Jules Verne, rivisitato in chiave moderna ed ironica.

Domenica 14 aprile alle ore 16:00, gli spettacoli per famiglie propongono un viaggio ricco di suggestioni gestuali e musicali provenienti da vari continenti. Gli spettatori verranno coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout accompagneranno grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi. Ma non sarà un viaggio tranquillo… chissà quali trabocchetti studierà l’ispettore Fix per ostacolare l’incredibile impresa!

Il giro del mondo in 80 giorni| domenica 14 aprile 2024 |ore 16:00

regia e drammaturgia Luigina Dagostino

interpreti Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore

scenografia Claudia Martore

creazione luci Agostino Nardella

produzione Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

in collaborazione con Fondazione Bottari Lattes in occasione del progetto “Il giro del mondo in 80 giorni”

Il giro del mondo in 80 giorni è un romanzo avventuroso pubblicato per la prima volta nel 1873. Il londinese Phileas Fogg ed il suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 80 giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una scommessa di 20.000 sterline fatta con i compagni del Reform Club. “Ci sono molti elementi che nella lettura del romanzo ci hanno affascinato. Innanzi tutto il progetto dell’autore di divulgare, soprattutto presso i giovani, le conoscenze scientifiche dell’epoca e la capacità di suscitare nel lettore il gusto dell’avventura ed il desiderio di viaggio. Quindi le caratteristiche dei differenti personaggi, tanto varie da mostrarci molti modi di vivere il mondo che li circonda. Il viaggio dunque risulta essere non solamente un percorso chilometrico, ma un’esperienza che trasforma le persone.” (dalle Note di Regia)

