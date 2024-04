A Corsico il progetto “colazione a scuola”

Alla primaria Galilei 180 bambini hanno fatto colazione a buffet. Tanti i prodotti tra cui scegliere per capire, insieme alle dietiste, l’importanza della prima colazione



(mi-lorenteggio.com) Corsico, (6 aprile 2024) – La giornata scolastica è iniziata con una colazione a buffet, con tanti prodotti bio e a km0. All’arrivo degli alunni la Vivenda Spa, che per conto del Comune gestisce il servizio di refezione scolastica, ha allestito tavolate imbandite con succhi di frutta, latte, tè, cacao, yogurt, marmellata, nutella, torte genuine, brioches, fette biscottate, pane fresco, frutta, biscotti. Insieme alla preside e ai docenti, sono intervenuti l’assessora alle Scuole Angela Crisafulli, il rup Salvatore Beccaccini e, in

rappresentanza della Vivenda Spa, il direttore di filiale Lombardia Enzo Dimatteo, con

la referente del servizio Ornella Perronace. Per il terzo anno consecutivo la Vivenda

Spa ha collaborato per il progetto “Colazione a scuola”, un’iniziativa di educazione

alimentare che ha come obiettivo, attraverso la condivisione di esperienze e sapori, la

presa di coscienza da parte dei bimbi dei valori legati al momento della prima

colazione.

“Molti bambini – spiega l’assessora Crisafulli -, per cattiva abitudine o per fretta,

escono di casa al mattino a digiuno. Fare colazione a scuola è utile per ribadire

l’importanza di uno stile di vita sano che comincia proprio da un primo pasto vario,

equilibrato e genuino”.

“Quando scuola e Comune ci hanno coinvolto nel progetto – aggiunge il direttore di

filiale Enzo Dimatteo –, abbiamo subito aderito con entusiasmo, mettendo in campo

tutte le professionalità: la colazione deve essere vista e vissuta come un momento di

crescita e di condivisione con la famiglia al pari degli altri pasti. Così abbiamo allestito

un buffet ricco, anche con prodotti dedicati a chi segue diversi regimi per motivi

etico-religiosi, di intolleranze o allergie”.

Redazione