Bareggio. LE NOTIZIE DEL COMUNE ORA ARRIVANO DIRETTAMENTE SUL CELLULARE

Nasce il canale whatsapp, il sindaco Colombo: “Così i cittadini possono rimanere

aggiornati con facilità senza il rischio di incorrere in fake news”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 8 aprile 2024. Da oggi le notizie del Comune arriveranno direttamente sul vostro cellulare. E’ nato il canale Whatsapp del Comune di Bareggio, che permetterà ai cittadini di ricevere notizie, avvisi e aggiornamenti in tempo reale e nel completo rispetto della privacy.

Non c’è bisogno, infatti, di fornire il proprio numero di telefono, il nominativo o altri

dati personali. Iscriversi è semplicissimo: basta cliccare sul link

https://whatsapp.com/channel/0029VaUuiNy30LKGdyHpPc2V

La lista dei canali seguiti è separata dalle chat classiche e si trova nella sezione

“Aggiornamenti”. La funzione canali di Whatsapp è uno strumento di comunicazione

unidirezionale: gli iscritti ricevono i messaggi, non possono rispondere o condividerli,

ma possono aggiungere reazioni con le emoji. La cronologia è disponibile per 30 giorni.

Le notifiche relative ai canali sono silenziate di default ma è possibile attivarle

andando nelle impostazioni.

“Invitiamo tutti a iscriversi – afferma il sindaco Linda Colombo, che ha la delega alla

Comunicazione -. Abbiamo voluto creare il canale Whatsapp del Comune per fare in

modo che i cittadini di Bareggio possano restare sempre aggiornati con facilità. In

questo modo, infatti, possono leggere le notizie con un click, senza dovere andare a

cercarle e senza il rischio di incappare in fake news che purtroppo con i social si

diffondono con grande facilità”.