Paullo. Premio Illustratori Tarantasio 2024: ecco il bando

Un nuovo tema da interpretare e due premi in palio: uno per l’opera vincitrice e uno per la seconda classificata. È online il bando 2024 del Premio Illustratori Tarantasio, il concorso per illustratori che trae ispirazione dal mondo della letteratura

(mi-lorenteggio.com) Paullo, 8 aprile 2024 – Pubblicato il bando della nuova edizione del Premio Illustratori Tarantasio, il concorso di arti illustrativo-figurative ideato nel 2018 dal settore Cultura della Città di Paullo (MI) che, di anno in anno, continua il suo percorso di crescita, coinvolgendo un numero sempre maggiore di artisti su tutto il territorio nazionale.

In questa settima edizione gli illustratori dovranno cimentarsi con l’interpretazione del

tema “Cartoline di viaggio”, tratto dall’omonima opera dello scrittore Vincenzo Demasi

(puntoacapo Editrice, 2023), lasciandosi guidare – come sempre – dalle sensazioni

suscitate dal titolo del romanzo, ma non dai contenuti della storia.

Il Premio Illustratori Tarantasio, infatti, è legato a doppio filo al mondo della letteratura e

nasce dall’idea che, partendo dal titolo di un libro, gli artisti possano trarre ispirazione

dalle parole e realizzare delle illustrazioni in grado di stupire gli spettatori e di fornire

interpretazioni e punti di vista insoliti.

La libertà di espressione è massima e ogni autore può scegliere di utilizzare qualunque

tecnica rappresenti al meglio la propria sensibilità artistica, sia digitale che manuale (o

una combinazione di entrambe): acquarelli, pastelli, grafite, china, biro, acrilico, collage,

solo per citarne alcune.

Il termine per presentare le opere scadrà domenica 13 ottobre 2024, dopodiché gli

esperti della Giuria selezioneranno le illustrazioni che parteciperanno alla mostra

temporanea presso lo spazio espositivo del Comune di Paullo. Tra queste, ne verranno

scelte due da premiare: l’opera vincitrice con un premio di 1.000 € e la seconda

classificata con un premio di 200 €.

“Siamo molto orgogliosi di ufficializzare l’avvio della settima edizione del Premio

Illustratori Tarantasio” commenta il Consigliere Delegato alla Cultura Davide Pizzocri

“un’iniziativa che l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto per rispondere

all’esigenza di offrire a tutti gli artisti, sia amatoriali che professionisti, un appuntamento

annuale e facilmente accessibile. Riteniamo che l’aver dato l’opportunità di approcciarsi

liberamente al mondo dell’illustrazione e di potersi confrontare con gli altri attori che ne

fanno parte, sia stato uno degli elementi che ha contribuito ad avvicinare al nostro

Premio tantissimi appassionati del settore, richiamando artisti da tutta l’Italia.”

“Aspettative per questa nuova edizione?” conclude il Consigliere Pizzocri “Naturalmente

che continui a crescere nei numeri, ma anche che riesca a stimolare una maggiore

partecipazione di artisti locali, di cui siamo certi il nostro territorio sia pieno e di cui non

vediamo l’ora di ammirare le opere”.

Per partecipare è necessario versare la quota d’iscrizione di 12 € (interamente

investita nelle spese organizzative del concorso) e compilare il modulo d’iscrizione

allegato al bando, scaricabile dal sito lagogerundo.comune.paullo.mi.it

(http://lagogerundo.comune.paullo.mi.it/bando-tarantasio-7a-edizione-2024/).

È possibile mettersi in contatto con la Segreteria del Premio scrivendo all’indirizzo email

premioillustratoritarantasio@comune.paullo.mi.it.

Sui social networks, sono attivi la pagina Facebook “Premio Illustratori Tarantasio” per

rimanere informati su tutti gli aggiornamenti relativi al concorso e il profilo Instagram

“premio_tarantasio” per scoprire le opere premiate fin dalla prima edizione, nonché per

accedere alle mostre virtuali di tutte le illustrazioni che hanno partecipato

dall’edizione del 2020 in poi.

Redazione