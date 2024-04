TEDxLegnano presenta “Felicizia”

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 08 aprile 2024 – In un mondo ormai in debito di ossigeno per una quotidianità che si fa ogni giorno più liquida, che carica i cannoni parlando di pace, che promette di essere diverso per restare sempre uguale, TEDxLegnano ha coniato un nuovo termine: “Felicizia”. È il tamponamento lessicale – per una volta senza colpe – fra Felicità & Amicizia. Da un lato la felicità, che tanti ormai confondono con l’allegria, uno stato d’animo che va allenato, curato e tenuto in forma anche quando il mondo sembra avercela con te. Dall’altra l’amicizia, l’affiatamento, la fratellanza, il senso profondo di appartenere ad un gruppo o una community di gente che si sceglie per farsi compagnia durante un pezzo di strada, lungo o corto che sia.

Ma Felicizia è anche un invito a uscire dalla propria ‘confort zone’ ma vuol essere soprattutto un manifesto e un inno dedicato a chiunque abbia un cuore disposto a spostare ragnatele antiche fatte di pregiudizi, paure, preclusioni e tabù, per farlo proprio.

Sarà proprio la felicizia il tema dell’edizione 2024 di TEDx Legnano, sviluppato attraverso le storie di 14 relatori, provenienti da ambiti molto differenti che porteranno le loro testimonianze e ci permetteranno di ascoltare e conoscere prospettive diverse attorno a una tematica che ci riguarda tutti, soprattutto in un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo. L’evento è ad accesso limitato, per prenotare il proprio biglietto basta accedere al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-felicizia-play-the-game-la-6a-edizione-di-tedxlegnano-810039288317?aff=oddtdtcreator

Speaker:

Andrea Paris – Attore, Mago, PrestigiATTORE;

Alexia – Cantante;

Mirco Cervi – Chief Digital Officer | Head of Digital Transformation;

Filippo Poletti – Giornalista professionista e LinkedIn Top Voice;

Carlo Albini- Human Resources and Organization Senior Executive |#betheHRyouwouldliketomeet;

Paolo Cervari – Chief Philosophy Officer;

Francesca Delogu – Giornalista, autore e musicista;

Michelangelo Di Maio – Bancassurance Manager;

Massimiliano Gennari – B2B Digital Marketing Specialist;

Giancarlo Sabatti Fausti – Arteterapeuta, performer, attore, educatore. Clown;

Guido Tahra – Filosofo, Scrittore;

Alessandra Todisco – General Manager;

Fausto Turco – Ex ciclista, fondatore e CEO (ma mi piace davvero poco) di tre società legnanesi;

Elisa Verrecchia – Language Coach & Soft Skills Trainer aziendale.

La sesta edizione di TEDxLegnano, organizzata da Enrico Piacentini, Gianni Adamoli e Diego Parassole, sarà realizzata con il supporto dei Main Partner, tra cui anche ZGENS, GIRALACARTA – Laboratorio Creativo, EXECUS – CONNECT TO SOCIAL SELLING, OLIVARES SRL, LEGNANO COWO® COWORKING, SEVENDATA, ROCK IN AZIENDA, LA ORANGE, DIGITAL BUILDING BLOKS, MIND THE GAP, WE ARE ASSISTANTS, STUDIO LOMBARDO DCA, ONIRO, IMPATTO POSITIVO, VINOTECA, AMICA CHIPS, CLIP GROUP, AS GOLF.

Sempione News è Media Partner dell’evento.

TEDx

TED è un’organizzazione no-profit dedicata alla missione Ideas Worth Spreading (idee da diffondere). Iniziata come una conferenza di quattro giorni in California 30 anni fa, TED ha supportato la sua missione nel corso degli anni con moltissime iniziative.

Nello spirito delle idee da diffondere, TED ha creato un programma chiamato TEDx. TEDx è un programma di eventi locali e indipendenti che invitano le persone a condividere un’esperienza simile a quella del TED. A un evento TEDx, video di TED Talk e speaker dal vivo si combinano per dare vita a discussioni e connessioni profonde.

Redazione