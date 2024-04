Presidio FLC Lombardia e Milano alle 14,30 di domani, martedì 9 aprile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2024. Apprendiamo di una mozione presentata al Consiglio Regionale della Lombardia per consegnare alla Regione il controllo delle chiusure gestite in autonomia dalle scuole nell’ambito del calendario scolastico.

La motivazione è legata ad una maggiore tutela della continuità didattica, ma in realtà, dopo i fatti di Pioltello, si tratta dell’ennesimo tentativo di limitare e controllare gli spazi di discussione all’interno degli organi collegiali.

Noi ribadiamo che la comunità educante libera e democratica è un valore fondamentale sancito dalla Costituzione che non può essere soggetto a restrizioni e strumentalizzazioni esterne.

Per questo, in concomitanza con i lavori del Consiglio Regionale, la FLC CGIL Lombardia e la FLC CGIL Milano organizzano domani martedì 9 aprile 2024 alle 14:30 un presidio a sostegno dell’autonomia scolastica, dell’autonomia degli organi collegiali davanti alla sede consiliare di via Fabio Filzi 22, Milano.