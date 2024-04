Smart Mobility. Navigazione Laghi: l’obiettivo è trasformare i bacini in autostrade su acqua

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2024 – Si è svolto quest’oggi presso il Palazzo della Regione Lombardia di Milano un tavolo di discussione ed incontro sul tema dell’indispensabile lavoro di sinergia tra Istituzioni, realtà associative territoriali e stakeholder locali per rigenerare le città in chiave smart.

“Fondamentale il ruolo dell’Ente Navigazione Laghi per rigenerare le città e parte

attiva della filiera istituzionale per la realizzazione di efficaci strategie territoriali” così

è intervenuto Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente “servizi di

trasporto efficienti e intermodali per sgravare la viabilità ordinaria, servizi traghetto

per il trasporto autoveicoli, un supporto fondamentale in caso di calamità naturali

per garantire gli spostamenti in caso di interruzioni viarie, senza trascurare

l’attenzione all’ambiente con un processo di transizione energetica già in corso per

una mobilità sostenibile. Stiamo lavorando al potenziamento dei servizi, con nuove

costruzioni di mezzi e il reclutamento di nuovo personale, perché i laghi diventino

vere e proprie autostrade su acqua, vie dirette tese ad alleggerire il traffico sulle strade,

con l’obiettivo di consentire una mobilità smart, risparmio di tempo per cittadini e

meno emissioni per l’ambiente”.

Redazione

Articoli correlati:

SMART MOBILITY, ASSESSORE LUCENTE: INVESTITI 1,7 MILIARDI PER 222 NUOVI TRENI, FONDAMENTALE ALLEANZA TRA IMPRESE E ISTITUZIONI