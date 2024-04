Islam, Tovaglieri (Lega) festa Ramadan a Lodi: sinistre invocano la laicità se c’è da vietare un presepe, ma festeggiano in piazza simboli Islam

(mi-lorenteggio.com) Strasburgo, 8 aprile 2024 – “Preoccupa l’aumento degli esponenti politici e delle amministrazioni di sinistra che si vantano di festeggiare il Ramadan per promuovere il dialogo e l’integrazione, ma sono poi i primi a tacere quando c’è da difendere il presepe o il crocefisso in una scuola. Non si può invocare la laicità solo quando conviene, demonizzando i simboli della tradizione cristiana per compiacere qualche minoranza, e facendo invece la grancassa a feste religiose estranee alle nostre radici e alla nostra identità. Chi sceglie questa deriva pericolosa, di fatto si sottomette all’Islam e va contro l’interesse della propria comunità e dell’intero Paese”.

Così l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega) ha commentato la festa di fine Ramadan organizzata dall’amministrazione comunale di Lodi.​

Redazione