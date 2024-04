Usmate Velate. Presentato il Centro Ricreativo Estivo 2024

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 8 aprile 2024 – Un’estate da trascorrere “in natura all’avventura”: a partire dall’1 luglio, il Comune di Usmate Velate in collaborazione con la cooperativa sociale L’Airone organizza il Centro Ricreativo Estivo 2024 che, come nelle scorse annualità, sarà ospitato negli spazi della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di viale Europa.

Il CRE si rivolge a bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni: sei le settimane a cui sarà possibile iscriversi, coprendo così il periodo dall’1 luglio al 9 agosto.

Le attività proposte ai più piccoli spazieranno da esperienze laboratoriali, creative e motorie, immergendo i bambini nel mondo della natura, per poi divertirsi con giochi di gruppo, musica e teatro. Numerosi i laboratori che vedranno i partecipanti coinvolti, da quelli artistici a quelli teatrali, da quelli musicali per passare poi a laboratori di motoria, di ri-uso, di creatività, di fine motricità e di lingue. Immancabili poi le giornate caratterizzate da giochi d’acqua che renderanno ancora più vivace l’intera esperienza estiva.

Gli orari di apertura del CRE saranno i seguenti: ingresso fra le 8 e le 9, uscita fra le 16 e le 17, con possibilità di usufruire del nuovo servizio di pre-CRE (dalle 7.30 alle 8) e del consueto post-CRE che coprirà fino alle ore 18.

Tutte le informazioni relative a iscrizioni, costi di partecipazione e dettagli delle attività verranno fornite nel corso di una riunione in piattaforma virtuale programmata per venerdì 19 aprile alle ore 19. Il link di accesso verrà reso noto già nei prossimi giorni. La Cooperativa Airone provvederà poi successivamente a rendere noto ogni dettaglio aggiuntivo alle famiglie che ne faranno richiesta.

“I CRE rappresentano un servizio particolarmente atteso dalle famiglie, quest’anno abbiamo voluto comunicare le modalità del servizio con largo anticipo per consentire un’organizzazione più semplice alle famiglie che ne intendono usufruire – afferma Luisa Mazzuconi, consigliere con delega all’Istruzione – Va in questa direzione la scelta di attivare il servizio di pre-centro estivo, per dare riscontro alle famiglie qualora ne emergesse l’esigenza. L’impegno dell’Amministrazione Comunale si traduce in una compartecipazione al costo quotidiano del servizio mensa che per le famiglie residenti ammonta a 3 euro, a fronte della tariffa complessiva di oltre 5 euro”.

