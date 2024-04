MILANO DESIGN WEEK 2024, MÉTAPHORES E PENDHAPA ARCHITECTS APRONO LE PORTE DI VIA SALVINI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 aprile 2024 – Via Salvini Milano è l’appartamento privato di Antonin Hautefort – fondatore di Pendhapa Architects – che in occasione della prossima Milano Design Week si trasformerà in una galleria effimera dedicata alla decorazione d’interni. Métaphores, firma francese appartenente alla filiera tessile di Hermés, è stata scelta da Pendhapa Architects come partner del progetto e rivestirà con i preziosi tessuti Le Crin e i pattern dell’ultima collezione Les Bains gli arredi della capsule collection.