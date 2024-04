BRESSO. BUS ATTREZZATO PER PERSONE DISABILI FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2024 – Grazie a Regione Lombardia, l’ASD GS Bresso 4 ha ricevuto un nuovo pullmino attrezzato per il trasporto di persone con limitata mobilità.

Il mezzo è stato consegnato nei mesi scorsi e oggi l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha voluto far visita all’associazione.

Il finanziamento è stato reso possibile grazie al bando di Palazzo Lombardia sui parchi gioco inclusivi che, fra le linee di finanziamento, ne prevedeva una anche per l’acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto necessari alle persone disabili per lo svolgimento di un’attività sportiva a sostegno dell’inclusione quotidiana e del benessere della persona.

GLI OBIETTIVI – Gli obiettivi che si intendono perseguire sono l’avviamento allo sport delle persone con disabilità attualmente non praticanti grazie alla facilitazione dell’utilizzo del mezzo di trasporto finanziato per i loro spostamenti.

Tra le finalità anche favorire le attività sportive diffuse all’interno dell’area del Parco Nord Milano quali running e walking in forma integrata tra le persone con e senza disabilità al fine di favorire la socializzazione, l’integrazione e il miglioramento della qualità di vita e del benessere psicofisico della persona.

MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA – “Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Lucchini – vuole favorire l’inclusione e migliorare la qualità di vita e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, offrendo percorsi di attività ludiche e percorsi naturalistici accessibili”.

“Vogliamo migliorare – ha sottolineato Lucchini – i processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità motorie e per questo abbiamo voluto sostenere l’acquisto di un pullmino attrezzato che permetterà l’avviamento allo sport di persone con disabilità attualmente non praticanti. Ringraziamo il Comune di Bresso, l’associazione sportiva dilettantistica GS BRESSO 4 e le associazioni del territorio ogni giorno al servizio dei più fragili”.

L’ASSOCIAZIONE – L’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Bresso 4, fondata nel 1977 presso l’Oratorio della Parrocchia Madonna della Misericordia di Bresso, coinvolge circa 350 persone associate, ha più di 50 operatori volontari ed è impegnata nel far vivere lo sport come strumento privilegiato per un cammino educativo e formativo, nato per ‘allenare’ e far crescere le persone. E’ una polisportiva inclusiva (calcio a 7, calcio a 11, calcio a 5 paralimpico, calcio integrato, pallavolo, pallacanestro, calcio balilla paralimpico amatoriale, bocce integrate amatoriali, karate, tennis inclusivo, running integrato, walking integrato), riconosciuta da CONI e da CIP, e coinvolge tutte le fasce d’età, dalle più giovani (5 anni) fino agli adulti.

