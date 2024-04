Milano. L’integrazione della comunità cinese passa anche dal servizio sanitario regionale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2024 – Il convegno “L’integrazione della comunità cinese passa anche dal servizio sanitario regionale” si è tenuto in data 8 aprile a Milano, all’interno della Sala Pirelli, al primo piano dell’omonimo grattacielo – simbolo istituzionale della città e sede del Consiglio di Regione Lombardia.

L’evento è stato organizzato dall’Istituto Italo Cinese Aps e dal Consigliere della Regione Lombardia Carlo Borghetti, Componente della III Commissione Permanente della Sanità, con il supporto della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dell’Associazione Centrale Cinese in Milano e dell’ASST FBF-Sacco.

Lo scopo dell’incontro è stato quello di promuovere una Sanità pubblica sempre più inclusiva per le comunità migranti della città di Milano, con un focus particolare sulla Comunità Cinese, tra le più numerose sul territorio cittadino. Negli ultimi anni, infatti, l’Istituto Italo Cinese ha lavorato in sinergia con le Associazioni Cinesi cittadine e regionali, le istituzioni pubbliche del territorio e quelle sanitarie in Italia e in Cina, per mettere in pratica diverse azioni finalizzate alla prevenzione medica.

I relatori intervenuti hanno riflettuto sulla situazione sanitaria regionale e sulle politiche di inclusione necessarie, e sui progetti in corso, o in programma per il futuro, finalizzati ad agevolare le buone pratiche in campo di prevenzione.

Durante il convegno sono stati quindi presentati i risultati e gli obiettivi dello studio CHINT – progetto di prevenzione sanitaria coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l’Istituto Italo Cinese – e le prossime attività previste. Tra queste, sono di particolare importanza il percorso di prevenzione per il carcinoma della mammella dedicato alla comunità femminile cinese di Milano e le azioni intese a creare una fidelizzazione medica che non perda di vista la fondamentale componente sociale

e culturale, tramite la predisposizione degli adeguati servizi di mediazione culturale.

Gli sforzi congiunti con le istituzioni regionali hanno portato all’importante traguardo dell’apertura di uno sportello dedicato all’assistenza medica della comunità cinese all’interno della Casa di Comunità di via Farini 9 a Milano, con personale qualificato e adeguatamente preparato.

Era infatti presente un servizio di orientamento a cura di ASST FBF-Sacco, coordinato dalla dott.ssa Cristina Acquati, Direttore di Distretto Municipio 8, per comunicare l’iniziativa.



Sono intervenuti durante il convegno (in ordine alfabetico):

Alberto Giovanni Ambrosio – Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia

Giovanni Apolone – Direttore Scientifico Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Maria Rosa Azzolina – Presidente dell’Istituto Italo Cinese Aps

Lamberto Bertolé – Assessore al Welfare e alla Salute del Comune di Milano

Carlo Borghetti – Consigliere della Regione Lombardia Componente della III Commissione

Permanente della Sanità

Permanente della Sanità Cai Maosheng – Rappresentante della Comunità Cinese e Membro del Comitato Scientifico

dell’Istituto Italo Cinese

dell’Istituto Italo Cinese Sergio Gaddi – Consigliere della Regione Lombardia, Vicepresidente della VII Commissione

Permanente Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione

Massimo Galli – Virologo e Professore Ordinario di Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco”, Università degli Studi di Milano

Gustavo Galmozzi – Presidente Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Patrizia Monti – già Direttrice Sanitaria Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Membro del Comitato Direttivo dell’Istituto Italo Cinese

Carlo Nicora – Direttore Generale Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Valeria Pala – Dirigente di Ricerca Epidemiologa presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano; Responsabile dello Studio CHINT

Roberto Carlo Rossi – Presidente dell’OMCeOMI – Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano

Hanno offerto un contribuito video al convegno due dei professori cinesi che hanno cooperato con i

medici e i ricercatori italiani per la buona riuscita dei progetti: