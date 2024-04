Scandalo dei turni Santi Paolo e Carlo, Di Marco (M5s): «Bertolaso faccia chiarezza in Commissione»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2024. Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Regione Lombardia deve fare chiarezza in merito a quello che la stampa ha definito come lo “scandalo dei turni” presso gli ospedali San Paolo e San Carlo. Stando a quanto riportato all’interno dell’esposto presentato dai sindacati, i vertici sarebbero stati a conoscenza del malcostume, ma non sarebbero intervenuti per sanarlo. Una circostanza in merito alla quale anche Regione Lombardia è tenuta a fare chiarezza, dal momento che le direzioni sanitarie sono diretta emanazione della Giunta regionale. L’auto attribuzione spregiudicata di turni di straordinario, sempre secondo l’esposto del sindacato Usb, avrebbe generato ammanchi milionari a bilancio. Grave per una sanità pubblica sempre alla disperata ricerca di risorse per sopravvivere. Per questo chiediamo che Bertolaso venga a riferire al più presto in Commissione Welfare, anche in considerazione del fatto che l’Assessore ha recentemente promosso l’ex direttore dell’Asst Santi Paolo e Carlo. L’Assessore a inizio legislatura aveva denunciato l’anarchia che regnava sovrana nelle sue Ats e Asst, un problema che evidentemente non ha saputo risolvere. Motivo per cui l’audizione sarà l’occasione di ricordargli della nostra proposta di legge per una “ATS unica” attraverso la quale rendere omogenei software e procedure in tutta la Lombardia. Siamo certi che la richiesta di audizione depositata sarà calendarizzata in tempi rapidi, dal momento che riteniamo sia interesse di tutti chiarire ogni aspetto della vicenda» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, annuncia di aver presentato all’Ufficio di Presidenza della Commissione Welfare la richiesta di audizione dell’Assessore Bertolaso in merito a quanto accaduto negli scorsi mesi presso gli ospedali Santi Paolo e Carlo.