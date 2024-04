MONTE ROSA 91 E BLUE NOTE OFF PRESENTANO“MONTE ROSA 91 JAZZ ON MOVIES”

Il percorso in tre appuntamenti, dedicati a musica e cinema, si terrà nell’auditorium del nuovo building, ex sede del Sole24Ore, a partire dal 22 aprile



(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2024 – Monte Rosa 91, l’iconico edificio e nuovo spazio cittadino firmato Renzo Piano Building Workshop, e Blue Note Off, il format originale di Blue Note Milano nato con l’obiettivo di portare la grande musica jazz fuori dalla sede storica di via Borsieri, presentano “Monte Rosa 91 Jazz on Movies”: tre speciali appuntamenti ideati per esplorare il rapporto tra musica e cinema, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza inedita e fortemente coinvolgente. La rassegna si inserisce nel palinsesto degli eventi Parco della Luce, ideato dalla curatrice Gaia Manzini per Monte Rosa 91.

Le serate della rassegna vedranno la partecipazione delle band di tre grandi jazzisti italiani – Stefano Di Battista, Enrico Pieranunzi e Mauro Ottolini – legati a doppio filo al cinema, pronti a portare sul palco altrettanti progetti dedicati a grandi registi o colonne sonore da loro composte. I concerti saranno inoltre impreziositi da immagini elaborate per l’occasione da Studio Cliche che verranno proiettate in sala durante l’esecuzione musicale per creare un inedito percorso visivo e sonoro. I tre appuntamenti saranno introdotti e presentati da personalità di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo, che approfondiranno l’ispirazione e i temi che saranno proposti durante l’esecuzione musicale.

Location d’eccezione sarà l’auditorium di Monte Rosa 91: l’edificio, aprendosi alla città di Milano come luogo per lavorare e vivere la socialità nel rispetto dell’ambiente, accoglie cultura ed entertainment anche grazie a “Parco della Luce”. Il palinsesto di proposte culturali pensate nel segno della multidisciplinarietà, infatti, apre nuove prospettive sul nostro vivere contemporaneo.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 22 aprile e vedrà la straordinaria presenza dello Stefano Di Battista Quartet con il progetto “Morricone Stories”: il concerto prende spunto dall’omonimo album del 2021, uno speciale omaggio dedicato all’indimenticato compositore e Premio Oscar, al quale il sassofonista romano era legato da sincera amicizia e con il quale aveva più volte collaborato. Di Battista gioca con i temi più conosciuti di Morricone come se fossero materia magica, sostanza di quella speciale e misteriosa zona della musica che ci riempie quasi inspiegabilmente l’anima. Ad accompagnarlo sul palco Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria.

Nick The Nightfly, Direttore Artistico di Blue Note Milano e storica voce di Radio Monte Carlo, sarà il conduttore e presentatore della serata.

Lunedì 27 maggio sarà la volta del pianista e compositore Enrico Pieranunzi, che riproporrà alcuni dei brani del suo album FelliniJazz: il musicista reinterpreterà magistralmente le splendide musiche composte da Nino Rota per capolavori felliniani quali I Vitelloni, La Strada, La Dolce Vita e molti altri. Sarà sul palco dell’auditorium di Monte Rosa 91 in formazione di Trio, accompagnato da Mauro Beggio alla batteria e da Luca Bulgarelli al contrabbasso.

Chiuderanno la rassegna lunedì 4 novembre i Sousaphonix con “Buster Keaton Film Project”, un concerto/colonna sonora live a Seven Chances, inedito film di Keaton. L’ensemble esplorerà la musica ragtime e i suoi derivati storici in tutte le sue possibili sfumature, apportando un tocco inconfondibile grazie alla presenza di brani originali e agli arrangiamenti raffinati di Mauro Ottolini, che fa brillare i Sousaphonix attraverso direction e spunti creativi coinvolgenti. L’ensemble

nasce nel 2008 proprio da un’idea di Mauro Ottolini e dell’amico Mario Guidi, ed è da allora un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Votati più volte dalla critica nazionale e ospiti fissi delle più importanti rassegne jazzistiche, si affermano come laboratorio di ricerca e sperimentazione dove gravitano i più apprezzati musicisti del jazz italiano, capaci di dar vita ad una musica che attinge alle più variegate fonti, riuscendo così a miscelare le diverse ispirazioni con gusto, qualità e arrangiamenti originali.

“La musica ha la capacità di creare reazioni collettive che uniscono le persone con un filo impalpabile” commenta Gaia Manzini, curatrice del palinsesto culturale “Parco della Luce”. “Niente come la musica unisce senza costringere, crea una comunità di persone pervase dalla stessa vibrazione corporea: ecco perché non poteva mancare tra gli eventi di “Parco della Luce”, luogo di connessioni umane. La collaborazione con Blue Note Milano è ancora più preziosa, perché la rassegna “Monte Rosa 91 Jazz on Movies” è pensata su un repertorio di colonne sonore cinematografiche che fanno parte di un immaginario condiviso di suoni, storie ed emozioni”.

“È un onore e un piacere per noi essere parte di questo progetto e portare la musica di Blue Note in una nuova location nel cuore di Milano, che si propone di diventare uno dei poli culturali della città”, commenta Daniele Genovese, Direttore Generale di Blue Note Milano. “La rassegna che abbiamo messo a punto non mancherà di appassionare e coinvolgere gli spettatori: abbiamo selezionato per l’occasione tre grandi artisti del jazz italiano, che porteranno sul palco progetti interessanti ma fruibili anche da un pubblico non esperto, proprio perché dedicati a personalità di spicco e indimenticabili del cinema, come il Maestro Ennio Morricone, Federico Fellini, o Buster Keaton. La presenza delle immagini farà il resto, rendendo davvero spettacolari gli appuntamenti: siamo sicuri che Milano apprezzerà molto questo nuovo format”, conclude Genovese.



