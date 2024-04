“ESRA MEETING – ANNUAL UPDATE 2024” UN CORSO FORMATIVO SU ANESTESIA E RIANIMAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2024 – Oggi all’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano, e in contemporanea, con lo stesso programma, in altre due città, Roma (Policlinico Umberto I) e Napoli (Centro Congressi Federico II) esperti di comprovata fama si sono confrontati sulle più recenti acquisizioni in tema di anestesia locoregionale e terapia del dolore

Milano, Sabato 13 Aprile 2024 – I benefici e l’impatto positivo che l’anestesia locoregionale e la terapia del dolore hanno sui pazienti che si sottopongono a intervento chirurgico in ambito ortopedico, in un’ottica di miglioramento del processo di guarigione con un approccio innovativo e multidisciplinare, sono alcuni degli argomenti trattati nel “ESRA Meeting – Annual Update 2024” che si è tenuto oggi presso l’Aula Magna dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

<> ha spiegato il dott. Andrea Tognù, Direttore della UOC Anestesia e Rianimazione ASST Gaetano Pini-CTO, Presidente di ESRA (European Society of Regional Anestesia) ITALIA, Società Italiana di Anestesia del Dolore, e Responsabile Scientifico del corso ESRA MEETING, di cui il dott. Paolo Grossi è Presidente Onorario.

<> ha dichiarato il dott. Paolo Grossi, che ha diretto il reparto di Anestesia e Rianimazione del Pini fino allo scorso dicembre.

L’evento rientra nell’ambito delle Celebrazioni dei 150 anni dalla Fondazione dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, come ha sottolineato la Dott.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale ASST Gaetano Pini-CTO: <>

Un percorso formativo ricco di spunti e contenuti, rivolto a medici, fisioterapisti e fisiatri, che si è svolto durante la prima parte della giornata nell’Aula Magna, con interventi di medici ed riconosciuti esperti di comprovata fama in materia di anestesia e non solo, tra cui molti professionisti e operatori sanitari dell’ASST Gaetano Pini-CTO, che hanno approfondito le principali novità in ambito di terapia del dolore e le tecniche più innovative per praticare l’anestesia dei pazienti nel modo più sicuro possibile prima e dopo l’intervento.

Fra i tanti interventi del Convegno, un interessante focus dedicato all’anatomia della spalla a cura del prof. Pietro S. Randelli, Direttore I Clinica Ortopedica ASST Gaetano Pini-CTO, e un approfondimento sui blocchi neurassiali – tecniche di anestesia regionale comunemente praticate nel periodo perioperatorio a cura del dott. Tognù.

Nel pomeriggio le lezioni si sono spostate in Aula Panzeri per una sessione di workshop con esercitazioni pratiche sulle tematiche descritte nel corso della mattinata, in cui i partecipanti hanno avuto a disposizione ben quattro postazioni ecografiche con cui esercitarsi su modelli volontari.

Redazione