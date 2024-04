Giornata internazionale del libro, a Corsico la mostra LIBRI D’ARTISTA

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 13 aprile 2024 – La Fondazione Sormani Prota-Giurleo ETS, con il patrocinio del Comune di Corsico e con la collaborazione del Punto Prestito interbibliotecario, intende partecipare alla Giornata Mondiale del Libro, voluta dall’Unesco (1996) per promuovere il “continuo progresso culturale attraverso la lettura, a protezione della pace, della cultura e dell’educazione di tutti i popoli”.

Il 23 aprile è stato scelto perché è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre importanti scrittori: lo spagnolo Miguel de Cervantes, l’inglese William Shakespeare e il peruviano Inca Garcilaso de la Vega.

In Spagna si celebra la leggenda di S. Giorgio e il drago nella ‘Giornata del libro e delle rose’



LUNEDI’ 22 APRILE 2024

dalle ore 16.15 alle ore 17.30

Saloncino La Pianta, via Leopardi 7 – Corsico

Mostra di LIBRI D’ARTISTA

con interventi dell’Amministrazione comunale, di Gabriella Brembati e Antonella Prota-Giurleo



Si intende offrire alle persone che parteciperanno la possibilità di approfondire la

conoscenza di una forma particolare di libro, il libro d’artista.



Saranno esposti i libri di

Andreina Argiolas, Anna Aurenghi, Giovanni Bai, Massimo Ballabio, Cosma Tosca Bolgiani,

Giannetto Bravi, Patrizia Cacciaguerra, Angela Caporaso, Loretta Cappaanera, LeoNilde

Carabba, Marco Esteban Cavallaro, Margherita Cavallo, Carmela Corsitto, Gabriella De

Gasperi, Pino Deodato, Fernanda Fedi, Gretel Fehr, Dorothea Fleiss, Hélène Foata,

Attilia Garlaschi, Gino Gini, Alicia Iglesias, Rita Lazzaro, Silvia Lissa, Nadia Magnabosco,

Marilde Magni, Annalisa Mitrano, Gianremo Montagnani, Laura Pitscheider,

Antonella Prota-Giurleo, Mintoy Puledda Piras, Alina Rizzi, Serena Rossi, Evelina Schatz,

Stefano Soddu, Antonio Sormani, topylabrys, Franco Tripodi, yukoh Tsukamoto

e Gabriella Brembati con le edizioni Scoglio di Quarto.

Per l’occasione saranno offerti dal Punto Prestito comunale dei libri in dono

La partecipazione è gratuita e gradita.