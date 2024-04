Navigazione Laghi e Trenitalia: una importante partnership per incentivare epromuovere il turismo sostenibile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2024 – A ridosso dell’avvio della stagione turistica 2024, l’Ente governativo aggiunge un nuovo servizio per gli oltre 3 milioni di visitatori annui medi del proprio sito internet istituzionale cui nel 2023 sono corrisposti circa 12 milioni di passeggeri.

Da oggi, in home page e su ciascuna pagina /biglietti-e-orari del sito navigazionelaghi.it

sono infatti attivi banner link verso Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del

Gruppo FS, per consentire ai visitatori di viaggiare in modo confortevole e sostenibile

raggiungendo il lago con il treno, mezzo green per eccellenza.

“Una partnership importante che punta a consolidare un paradigma per noi

fondamentale: lavorare per offrire a cittadini e turisti la possibilità di potersi spostare

quotidianamente per lavoro o vacanza utilizzando il trasporto intermodale offerto dalla

combinazione di treni e battelli”– ha commentato Pietro Marrapodi Gestore

Governativo dell’Ente – “la nostra utenza è rappresentata sia da viaggiatori pendolari

– cui vanno tutti i nostri sforzi per erogare un servizio efficiente e puntale – sia da una

forte componente turistica che raggiunge la destinazione “lago” molto spesso con

l’auto. L’obiettivo è quello di incentivare e promuovere gli spostamenti con i mezzi

pubblici, contribuendo così a ridurre l’inquinamento atmosferico e a sgravare la rete

viaria dal traffico migliorando nel contempo l’esperienza del viaggio. Ringraziamo il

Ministero dei Trasporti ed in particolare il Ministro Salvini sempre vigile e attento al

rafforzamento del servizio di Tpl e anche Trenitalia per aver condiviso con noi questo

progetto, punto di partenza utile a dare avvio ad una solida e strutturata

collaborazione”.

Redazione