ABBIATEGRASSO. SABATO 20 APRILE ASSEMBLEA POPOLARE NO TANGENZIALE

Sabato 20 aprile al Folletto25603 ore 15

(Mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 16 aprile 2024 – “A dispetto della volontà di molti cittadine e cittadini la tangenziale Vigevano-Malpensa sembra essere in procinto di costruzione. Gli interessi di pochi, come ci hanno abituato ad accettare, sono più importanti dei diritti di molti. La tangenziale, oltre a deturpare il paesaggio, sarà la causa della distruzione di alcune aziende agricole della zona, che vedrebbero i loro campi tagliati a metà per fare posto all’ennesima grande opera che avrà bisogno di anni per essere ultimata e che non si interessa del benessere della popolazione.

Se abbiamo ancora un’anima e vogliamo rivendicare una vita decente riuniamoci in assemblea sabato 20 aprile alle 15:00 al Folletto 25603 nel Parco di via Lattuada, per capire assieme cosa fare.

Ultima Generazione – Fondo Riparazione” la nota del Comitato.

