SENEC: sistemi innovativi e soluzioni avanzate che rivoluzionano l’approccio all’energia sostenibile

Milano, 16 aprile 2024 – Fondata nel 2009 e con sede centrale a Lipsia, in Germania, SENEC emerge come uno degli attori di riferimento nel settore dell’accumulo energetico. Il suo obiettivo, del resto, è quello di rivoluzionare il nostro approccio all’utilizzo dell’energia, fornendo soluzioni di accumulo intelligenti e sistemi che promuovono l’autosufficienza energetica. Tale impegno si manifesta in una visione ambiziosa: dare forma ad un mondo in cui ogni individuo possa sentirsi libero di produrre, usare, condividere e gestire l’energia rinnovabile in maniera informata e responsabile.

Il portafoglio di offerte di SENEC si concentra sull’ottimizzazione dell’utilizzo dell’energia solare. I prodotti, dedicati ad aziende, clienti privati e installatori, offrono un contributo essenziale alla sostenibilità ambientale, permettendo a chi li utilizza di partecipare attivamente al percorso verso la transizione energetica.

Le soluzioni offerte da SENEC sono espressione della massima qualità. Sono infatti corredate da numerosi riconoscimenti e certificazioni, ottenuti durante gli anni di attività. Oltre all’elevata qualità, l’azienda tedesca si distingue per la sua dedizione nel supportare iniziative e partnership, in particolare nel settore sportivo e della ricerca, con lo scopo di promuovere un futuro più green e di trasmettere i valori della sostenibilità ambientale e sociale.

SENEC Italia è la filiale italiana, attiva dal 2017. Può contare su due sedi operative, situate a Bari e Milano, ed è una realtà certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. Può inoltre fare affidamento su un team di professionisti, dinamici e giovani, che ogni giorno lavorano per migliorare la qualità della vita delle generazioni future, per donare loro un mondo più sostenibile.

Il 2018 segna un’altra tappa importante: l’acquisizione di SENEC da parte di EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, uno dei maggiori fornitori di energia in Germania. Ciò ha ulteriormente consolidato la sua capacità di sviluppare soluzioni energetiche innovative e all’avanguardia.

Ma quali sono i prodotti di cui i clienti possono beneficiare? Fra i più apprezzati c’è senza dubbio SENEC.Home, un sistema di accumulo fotovoltaico dedicato alle abitazioni. Permette di utilizzare l’energia prodotta dal sole, per raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica. Il sistema, compatibile con impianti nuovi o preesistenti, assicura quindi una riserva personale di energia da utilizzare in libertà.

A ciò si aggiungono diversi tipi di wallbox domestiche, pratiche stazioni di ricarica intelligenti e semplici da installare, ma anche gli innovativi pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini SENEC.Solar, ideati per massimizzare la produzione di energia pulita.

Accedendo al portale ufficiale dell’azienda, raggiungibile all’indirizzo https://senec.com/it, è possibile scoprire tutti i prodotti disponibili e ulteriori informazioni. Senza scordare, infine, che è prevista l’opportunità di richiedere supporto personalizzato agli esperti del team e ottenere un preventivo gratuito.

L. M.