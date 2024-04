Al via la 62ª edizione del Salone del Mobile

Il Sindaco Andrea Orlandi presente all’evento fieristico più importante per il settore design e arredo all’insegna della creatività, dell’innovazione e della sostenibilità

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 16 aprile 2024 – “Il Salone del Mobile rappresenta un importante motore economico anche per Rho, che vede la presenza massiccia prima degli allestitori, adesso dei visitatori e a fine Salone di chi deve disallestire, creando lavoro sul territorio, specie delle strutture d’accoglienza rhodense per almeno tre settimane”, afferma il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, presente al taglio del nastro della 62ª edizione del Salone del Mobile a Rho Fiera Milano.

Erano presenti all’inaugurazione la presidente del Salone del Mobile Maria Porro e il presidente di Federlegnoarredo Claudio Feltrin, il ministro del Made in Italy e Imprese Adolfo Urso, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali oltre al prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e al questore Giuseppe Petronzi insieme a tutte le forze dell’ordine.

Il Salone del Mobile è aperto dal 16 al 21 aprile con numerose novità oltre alle principali innovazioni e sperimentazioni della design industry e a un denso programma di appuntamenti culturali, tra Talk, Tavole Rotonde, installazioni site-specific.

In questa edizione sono presenti oltre 1.950 espositori da 35 Paesi, 185 brand tra debutti e ritorni. Un focus sul design della cucina e del bagno; 25 anni di SaloneSatellite e un biglietto speciale per gli studenti a 15 euro. Oltre a una proposta culturale diffusa tra cui spicca Interiors by David Lynch. A Thinking Room, progettata da David Lynch, il celebre regista dell’inconscio.

Con il Salone del Mobile apre anche l’Official Point a Rho Fiera, un luogo dove acquistare gadget a marchio Rho (e non solo) e trovare alcuni materiali informativi sulla città. Si trova all’interno di Rho Fiera, in Corso Italia (viale principale a pianterreno di fronte al Padiglione 2) e sarà aperto dal 16 al 21 aprile dalle 9.30 alle 18.30.

